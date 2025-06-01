唐吉訶德旗下「若櫻壽司」全台門市熄燈 網嘆：剛開幕生意很好耶

日系連鎖生活雜貨品牌DON DON DONKI（唐吉訶德）旗下壽司品牌「若櫻壽司」上月才宣布台北西門店結束營業，怎料，近日台中與高雄店也宣布在5月31日歇業，等同「若櫻壽司」全台門市全數撤出。

粉專《開新點 Khnotien》近日發文，曬出高雄大立店張貼的公告，內容明確寫道最終營業日為5月31日。《開新點》也透露，除了高雄，台中門市同樣於同日結束營業，等同品牌全面退出台灣市場。

消息曝光後，引發不少網友討論，有人感嘆「剛開幕時生意很好，後來就不行了」、「還沒吃過就關了」，也有人點出價格偏高、與周邊店家差距太大等問題。更有自稱為員工的網友留言證實：「台中的跟高雄的會同時關喔，員工路過」。

若櫻壽司2023年底在台中老虎城店開設首家店舖，深受壽司愛好者的喜愛，其中，關西地區流行的「箱壽司」因在台灣日式餐廳較少見，成為饕客們必點的品項；西門店則是以在美國店鋪大受歡迎的「壽司卷」為主打，店內還不定期會舉辦鮪魚秀。怎料自西門店結束營業後，現在台中與高雄店也要關閉，令許多網友不勝唏噓。