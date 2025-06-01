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端午連假收假日 省道13地雷路段、易壅塞時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是端午連假最後1日，交通部公路局預今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道如台9線蘇花路廊及南迴公路。聯合報系資料照
今天是端午連假最後1日，交通部公路局預今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道如台9線蘇花路廊及南迴公路。聯合報系資料照

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要省道幹道如台9線蘇花路廊及南迴公路，部分短程旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形。

公路局指出，今天省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，例如北部的台64線中和交流道接國3、台65線土城交流道銜接國3；中部的台74線台中環線接國3；南部的台86線歸仁交流道、台86線仁德系統路段、台18線國3中埔交流道、台88線鳳山-五甲；主要省道幹道包含台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路。

部分短程旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，像是台2線關渡~淡水與萬里~大武崙路段、台3線大溪路段及古坑~梅山路段等。

公路局指出，昨（5月31日）省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線淡水至竹圍路段雙向及大武崙路段雙向、台74線霧峰至大里路段西向、台82線東石路段東向、台86線關廟路段東向及台88線大寮路段西向等。

公共運輸部分，昨日西部國道客運共計行駛5484班次，疏運9萬2411人，疏運人數較113年同期減少5.1%；東部國道客運路線共計行駛1503班次，疏運2萬6830人，疏運人數較113年同期增加1%。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供的即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年端午連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供
銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供

連假 觀光景點 國道客運

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