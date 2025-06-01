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今端午連假收假日 國五北上恐塞到晚上10點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高速公路局表示，今端午連假收假日，是北返車潮高峰期。聯合報系資料照
高速公路局表示，今端午連假收假日，是北返車潮高峰期。聯合報系資料照

今天為端午節連續假期收假日，高速公路為北返高峰。高速公路局上午指出，目前高速公路車速正常，但預估國五北上路段上午9時車潮就會湧現，恐一直塞到晚上10點，呼籲民眾盡量上午9時前出發。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.9百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今日國道以收假返家車流為主，北返車流高峰，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人盡量於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

高公局指出，昨日(5月31)全日交通量為103.2百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均 (2.5百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國5北向頭城至坪林路段於今日0時逐漸紓解外，其餘路段於18時後大致順暢。至於今日0-5時平均交通量為5.7百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.4倍；預估今日交通量為111百萬車公里。

高速公路 高公局 國道

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