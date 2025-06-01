今端午連假收假日 國五北上恐塞到晚上10點

連一鮑魚前負責人鍾文智操縱證券交易，累計刑度達30年5月定讞，卻在最高法院宣判後「失蹤」，爆出去年10月17日，台灣高等法院就未再延長科技設備監控，引起輿論撻伐。有案在身的遠東航空董事長張綱維、88會館負責人郭哲敏都因靠近海邊而電子腳環告警，法院都改裁羈押。鍾逃亡後，科控開案數達117件，案量「直線上升」。 台灣高等檢察署統計，2021年4月1日至2025年3月12日最高法院判決鍾文智有罪定讞，使用科技設備監控的案件數僅200件，但3月13日至今，開案數就有117件，「鍾文智效應」無庸置疑。

2025-06-01 09:00