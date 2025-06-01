收假日水氣增多 天氣風險：恆春半島到台南多雲時陰陣雨
今天是端午連假收假日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，受偏南風水氣逐漸北移影響，由恆春半島到台南將逐漸轉為多雲時陰陣雨的天氣，中部以北天氣相對較好，多雲時晴山區午後短暫雷陣雨。氣溫方面，北部高溫32-34度，中南部與東南部雲量較多偶有陣雨，高溫反而較低，大約31-33度。台灣沿海風浪較大，從事海域活動請注意安全。
廖于霆指出，明天西南風水氣仍明顯，台中以南雲量多偶有陣雨，嘉義以南全天都有降雨機會，不限午後，且偶有短時較大雨勢發生可能。北部、東北部上半天多雲時晴，下半天山區有局部短暫雷陣雨。北部高溫35-36度。中南部與東南部因為雲多有雨，高溫32-33度。
下波鋒面預計周二下半天接近並通過，廖于霆指出，周二全台各地午後雷陣雨較為旺盛，入夜後鋒面水氣導致中部以北仍有陣雨發生。周三鋒面位於台灣上空，各地天氣都不穩定，有陣雨或雷雨，降雨時間比較持續，整天下下停停，預測周四以後，鋒面移動到巴士海峽，中北部降雨才會趨緩，但南部天氣還是比較不穩定，周五才會比較好。
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