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今端午收假日 國道壅塞路段一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天端午節收假日，預估出現大量車潮。聯合報系資料照片
今天端午節收假日，預估出現大量車潮。聯合報系資料照片

今天為端午節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。國5北向宜蘭-坪林恐塞，建議國5北向用路人於9時前出發，南部地區於9時前出發。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局也指出，氣象預報今南部、東部、東南部地區及中部山區可能有局部短暫陣雨或雷雨，將會影響用路人行車視線，請於駕駛時多加留意。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

宜蘭 國道

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