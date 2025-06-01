梅雨季第5波鋒面周二下午報到 吳德榮：大範圍降雨、北台轉涼

端午連假今天結束，明天要上班上學，鋒面又要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3512-2025-05-31-21-44-26）指出，今日各地晴時多雲，花、東偶有局部短暫陣雨的機率，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨機率。

今各地白天偏熱，最高氣溫約可升至37度。今日各地區氣溫為：北部22至35度、中部21至35度、南部23至37度及東部21至33度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後強度增強。周二各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後增強，並擴展至其他地區。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周二下午起至周三(4日)「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台轉涼。周四(5日)鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨。周五、六鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，天氣好轉氣溫回升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨機率。下周日至下周二(8至10日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨機率。