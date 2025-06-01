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今年首道滯留鋒面周二報到 全台防強降雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
今年首道滯留鋒面將報到，全台容易有強降雨。圖／聯合報系資料照片
今年首道滯留鋒面將報到，全台容易有強降雨。圖／聯合報系資料照片

今天端午連假收假日，受南方雲系北移影響，南部地區、恆春半島將有短暫陣雨或雷雨，其他地區則要注意午後局部短暫雷陣雨。中央氣象署表示，今年首道滯留鋒面本周二、三報到，全台容易有強降雨，直到周四雨勢才趨緩。

中央氣象署預報員張承傳說，今天受到南方雲系北移影響，恆春半島、南部地區會有短暫陣雨或雷雨，白天起花東跟中部山區也會有局部短暫雨或雷雨，午後山區、平地局部會有短暫雷陣雨，南部地區局部大雨。明天受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

張承傳表示，周二、周三受滯留鋒面影響，全台容易有強降雨，尤其是西半部地區和各山區有局部大雨發生機率。此外，周二西半部地區有短暫陣雨或雷雨，周三中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨。

張承傳說，雨勢到周四趨緩，但各地仍會有短暫陣雨，周五、周六鋒面逐漸遠離，但因為風向上轉為比較偏東風的環境，所以東半部地區還是有局部短暫陣雨，西半部大致上多雲到晴、午後山區有些局部短暫雷陣雨。

雷雨 鋒面 連假 氣象署 強降雨 天氣動態

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