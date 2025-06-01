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遠距諮商興起 心靈療癒服務無法可管

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
隨著遠距諮商的興起，坊間出現各式「諮詢平台」。圖／AI生成
隨著遠距諮商的興起，坊間出現各式「諮詢平台」。圖／AI生成

心理健康議題日益受到重視，據衛福部統計，心理諮商所與執業心理師人數不斷成長，且隨科技發展，通訊諮商發展日漸趨蓬勃，但坊間有不少標榜「心靈療癒」等，不具專業資格者，同樣也採遠距的方式提供服務，讓部分民眾誤以為是心理諮商。

專家提醒，面對心理困擾應慎選機構，若發生糾紛，專業心理師提供的服務才有法規保障。

據統計，從二○一八年至二○二三年間，全台心理諮商所從九十三家增至二三六家，年平均成長率約在一成七至三成一間；心理師從業人數從四九九人增至一二二○人。通訊諮商則在疫情封城期間快速發展，據統計，申請可提供通訊諮商的機構，至今年已有二六○家，雙北、台中與高雄等縣市較多。

北市聯合醫院諮商心理師奧惟弈・希當指出，隨著遠距諮商的興起，坊間出現各式「諮詢平台」，部分結合了前世今生、牌卡等靈性觀點，服務人員稱為療癒師、教育師、教練等，因政府並未界定這類課程，若發生爭議，民眾只能尋求消保法等法源，無專業倫理規範可依。

奧惟弈・希當說，諮商高度仰賴實際體驗，因此設有妥善的申訴與救濟機制。心理困擾涉及複雜的個人情緒或人生經歷等問題，心理師經專業訓練，在不讓個案失控的狀況下陪伴面對，而心靈療癒服務同樣涉及心理問題，若心理困擾處理不當，恐會出現反效果。

近年通訊諮商興起，奧惟弈・希當認為，諮商過程常涉及各種經驗的探索解析，通訊雖具隱私與便利優勢，但若發生情緒崩潰，實體諮商能即時觀察與回應，特別是情緒嚴重低落時，建議應先尋求實體協助。

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