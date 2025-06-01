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疑爆食物中毒 高雄70年潤餅老店熄燈

聯合報／ 記者郭韋綺巫鴻瑋／高雄報導
高雄市橋頭區經營七十年的潤餅名店「天成潤餅」，因七名顧客疑似食物中毒，衛生局上月廿七日派員調查，業者昨天宣布結束營業，原本客人絡繹不絕的店面已搬空，招牌也卸下。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市橋頭區經營七十年的潤餅名店「天成潤餅」，因七名顧客疑似食物中毒，衛生局上月廿七日派員調查，業者昨天宣布結束營業，原本客人絡繹不絕的店面已搬空，招牌也卸下。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市橋頭區七十年老店「天成潤餅」因有七名顧客疑似食物中毒，六人就醫後仍有四人因腹瀉嚴重住院，遭衛生局要求限期改善缺失，業者昨在粉專貼文宣布熄燈，結束經營兩代的老潤餅店，不少老饕大感可惜。

高雄市衛生局指出，五月廿六日到廿七日接獲三家醫院通報六名患者，皆於廿五日食用完潤餅後出現腹瀉、嘔吐、惡心、腹痛等症狀就醫，經調查，患者都是同一家公司的同事及家人，共七人食用後陸續出現症狀，六名就醫患者有四人因腹瀉嚴重仍住院，生命徵象穩定。

衛生局廿七日派員前往潤餅店調查，當日店家未營業，現場已無當日食餘，抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體二件，以及員工及患者人體檢體七件，採檢後釐清中，但稽查人員發現作業現場冷藏、冷凍未設置溫度記錄表、電扇有灰塵、清潔用品未專區分存放，令業者限期改善缺失，並停業三天。

業者昨在粉專貼文宣布七十年老店熄燈，店面已退還給房東，電話也退租了。業者回應，因發生疑似顧客身體不適情況，雖還不清楚是否是潤餅導致，但第二代老闆已決定「提早退休」，後續處理還須等衛生局報告出來再做決定。

鄰居指出，潤餅店已經營兩代，生意非常好，清明節前後人潮更絡繹不絕，未曾聽聞有衛生問題，店面也衛生乾淨，員工備料、包潤餅都有戴手套，一卷才六十元，是橋頭知名美食，尤其高麗菜、豆芽菜、塗豆麩等餡料滿滿，早聽聞老闆打算今年十月退休，沒想到突然看到業者搬家，店面幾乎已搬空。

高雄市 食物中毒 退休 潤餅 清明節

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