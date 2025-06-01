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荷蘭驗出大麻 Haribo小熊軟糖禁止輸台

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫，荷蘭當局呼籲民眾切勿食用這些糖果。衛福部食藥署昨宣布，基於安全考量，即刻暫停受理哈瑞寶公司德國廠所有軟糖產品輸入查驗，且沒有解除時限，待原廠調查完畢，排除風險後才會恢復。

哈瑞寶軟糖疑似摻入大麻事件發生在荷蘭，該公司回收問題產品的批號為「L341-4002307906」，經食藥署盤查，該批號產品未輸入台灣。

食藥署副署長林金富表示，初步了解，該批軟糖是在德國生產製造，哈瑞寶公司除德國外，也在土耳其等地設有製造廠，由於此案仍有不明訊息，為確保國人食品安全，即起暫停受理哈瑞寶德國廠生產的所有口味軟糖，不限於快樂可樂口味，全數暫停輸入，待釐清且確認風險完全排除後，才會恢復。

小熊軟糖暗藏含大麻風險，國內超商及零售量販業至今皆能輕易買到哈瑞寶快樂可樂口味軟糖。林金富說，若發現同一批號產品輸入台灣，會要求立即下架，但食藥署盤點市售哈瑞寶軟糖批號，未發現有問題批號輸入，因此民眾仍可買到，只是小熊軟糖小朋友愛吃，現以「最高規格」拉高邊境管制措施。

是否會主動對已進入國內市場的小熊軟糖抽驗稽查，又或是釐清小熊軟糖每年報驗數量，食藥署目前未掌握相關數據。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，不清楚小熊軟糖中含有的是何種大麻成分，但可從大麻葉中提煉的成分，以四氫大麻酚（ＴＨＣ）、大麻二酚（ＣＢＤ）兩類為大宗。前者在國內屬二級毒品，從孩童出現頭暈症狀研判，軟糖中應該是含有ＴＨＣ成分，ＴＨＣ會對人體中樞神經作用，導致出現頭昏、胡言亂語、嗜睡等症狀，長久食用會影響孩童的發育。

食藥署 荷蘭 德國 大麻

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