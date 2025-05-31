醫用快篩傳不足⋯開放家用替代 食藥署長：加速媒合供需

今天傳出診所買不到醫用快篩，衛福部食藥署調查，業者近10日已出貨約13萬5千劑醫用快篩，截至5月30日庫存為1萬1500劑，專家認為不夠用。食藥署長姜至剛晚間回應，5月初已請全國地方醫師公會通知會員訂購資訊，同時請廠商加快生產，目前產量沒問題，但診所卻表示訂不到貨，是「體感溫度不同」，食藥署將加強媒合。

姜至剛表示，經調查，醫用快篩5月中旬庫存尚有12萬餘劑，5月20日至31日已累計生產4萬6800劑，出貨13萬4490劑，目前尚有庫存1萬1500劑，國內業者每周生產量能合計4萬5千劑。由於基層院所短期需求難以評估，食藥署近期將向健保署確認醫用快篩申報量，了解市場需求後，再與業者討論後續規畫，以最快速度滿足需求。不過，目前均未接獲公會或診所通報，大型醫療院所則多有穩定庫存。

據了解，地方衛生局發函食藥署詢問，醫療院所若無醫用快篩，可否以家用快篩為病人篩檢。對此，姜至剛表示，醫療器材管理法並未規範專業人員不可使用家用快篩試劑輔助診斷，且食藥署對家用快篩與醫用快篩抗原檢測性能要求相同，因此專業快篩供給不足時，可用家用快篩試劑替代，作為臨床輔助之用。

疾管署5月份通知國內疫情升溫後，食藥署以預估染疫人數2.5倍為目標準備快篩，家用快篩預計6月初可鋪貨2百萬劑。姜至剛說，食藥署對醫用快篩也不敢掉以輕心，請廠商加快生產，但對方表示訂購情況並不踴躍，沒有庫存吃緊資訊，廠商態度較不緊張，如今爆出診所買不到快篩，可見雙方「體感溫度不同。」

「看到庫存數量1萬餘劑，我們也會擔心，已請廠商加快生產。」姜至剛表示，目前快篩業者、診所經營者供需之間還有更多聯繫機會，目前可供應醫用快篩試劑許可證共5張，分別為國產4張，國外輸入1張，食藥署除在5月15日發文告知之外，擔心資訊不夠流通，已在官網公布這些廠商的聯繫窗口與電話，希望有需求的診所，可向廠商訂購，「盡全力把雙方湊起來。」