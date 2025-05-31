端午連假收假日轉雨！今年第1道滯留鋒面下周二報到

明天端午連假收假日，壞天氣降臨。中央氣象署預報員張承傳說，受南方雲系北移影響，明天一早開始，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，各地都要注意午後局部短暫雷陣雨，今年第一道滯留鋒面也在下周二、下周三報到，各地皆大雨，至下周四雨勢趨緩。

張承傳說，明天一早恆春半島、南部地區就會有短暫陣雨或雷雨，白天起花東跟中部山區也會有局部短暫雨或雷雨，午後山區、平地局部會有短暫雷陣雨，南部地區局部大雨。

下周一開工日受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，下周二、周三受滯留鋒面影響，全台容易有強降雨。下周二西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；下周三中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，西半部並有局部大雨發生的機率。

張承傳說，雨勢到下周四趨緩，但各地仍會有短暫陣雨，周五、周六鋒面逐漸遠離，又有東風，東半部局部短暫雨，西半部則是午後雷陣雨。

溫度部分，張承傳表示，未來兩天天氣悶熱，周一西南風強，西半部高溫可上看36度高溫，其他地區也有33度到34度，東半部也則是32度到33度。下周二到周四，因鋒面降雨、東北風又吹下來，溫度會稍降，天氣舒適，北部溫度26到30度，中南部31度、32度。