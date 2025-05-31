快訊

妻兒哀傷抵醫院！三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

獨／「連道歉都沒有」三峽車禍肇事翁今過世 議員曝被害家屬心情

板橋新海路大樓火警「濃煙直竄天」 救出1婦人急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

明連假收假日 高公局曝11地雷國道路段、出發時間

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明天為端午連假收假日，高公局預判11地雷國道路段。示意圖。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
明天為端午連假收假日，高公局預判11地雷國道路段。示意圖。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

明天是端午節連假收假日，交通部高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今下午國道壅塞路段包括國1北向東湖至五堵、新竹至湖口，國5北向頭城至坪林，其餘路段均行車順暢。高公局指出，截至17時，國道交通量為67.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。

另查，今下午14時17分國3北向60公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時排除，造成後方車流回堵5公里；15時15分國1北向46.7公里處發生1輛小貨車側翻事故，占用外側2車道，於下午16時15分排除，造成後方車流回堵4公里 ；15時55分國5北向13.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時25分排除，造成後方車流回堵4公里。

明天就是收假日，高公局預判，明日重點壅塞路段：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

至於出發時間，高公局建議西部國道北向用路人，南部地區9時前出發，中部地區12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

此外，省道部分，公路局表示明天是假期最後一天，國道客運目前車票預售情形，西部國道客運尚有55.93%空位，東部國道客運尚有74.84%空位，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

端午連假最後一天，高公局整理國道疏導相關措施。圖／高公局提供
端午連假最後一天，高公局整理國道疏導相關措施。圖／高公局提供

高公局 車道 國道客運

延伸閱讀

端午節連假好天氣 接著受風面影響有局部大雨的機率

不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

端午節連假首日 桃園警查獲29泰籍女不觀光當傳播妹

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道下午10地雷路段曝

相關新聞

高雄70年潤餅老店傳疑似食物中毒 店家宣布熄燈

高雄市橋頭區知名美食「天成潤餅」日前傳出食物中毒事件，衛生局27日前往稽查，但除鄭姓投訴消費者指稱住院外，店家表示未接獲...

診所也買不到！食藥署統計庫存 醫用快篩僅剩1萬多劑

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估截至8月底將累計180萬人染疫。不過，衛福部挨批應變慢半拍，部長邱泰源承認家用快篩鋪貨慢了...

自費醫療項目查詢平台上線 全台各院所收費一次比較

醫療自費項目琳瑯滿目，且各家醫院收取費用不同，衛福部近期推出「全國性醫療費用資訊平台」，揭露各家醫院自費項目，減少醫療院...

台東-綠島下周一停航 航港局明加開6船班

交通部航港局表示，台東-綠島航線6月2日(周一)停航，前一日6月1日(周日)將加開6航次，臺東-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼航線則...

新冠疫情升溫 專家憂：變異株影響疫苗中和、傳播力增

新冠疫情升溫，衛福部疾管署近期除鼓勵民眾重新戴上口罩，也建議接種疫苗。新冠新興變異株NB.1.8.1在全球迅速擴散，全球...

明連假收假日 高公局曝11地雷國道路段、出發時間

明天是端午節連假收假日，交通部高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。