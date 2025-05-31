明連假收假日 高公局曝11地雷國道路段、出發時間

明天是端午節連假收假日，交通部高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

今下午國道壅塞路段包括國1北向東湖至五堵、新竹至湖口，國5北向頭城至坪林，其餘路段均行車順暢。高公局指出，截至17時，國道交通量為67.9百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。

另查，今下午14時17分國3北向60公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午15時排除，造成後方車流回堵5公里；15時15分國1北向46.7公里處發生1輛小貨車側翻事故，占用外側2車道，於下午16時15分排除，造成後方車流回堵4公里 ；15時55分國5北向13.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午16時25分排除，造成後方車流回堵4公里。

明天就是收假日，高公局預判，明日重點壅塞路段：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

至於出發時間，高公局建議西部國道北向用路人，南部地區9時前出發，中部地區12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。