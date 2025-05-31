NSO日本巡演首站 黃俊文酣暢琴音折服熊本觀眾

NSO國家交響樂團今天在熊本縣立劇場舉行「來自台灣」日本巡演音樂會首場演出，由指揮馬寇爾與小提琴家黃俊文合作貝多芬「小提琴協奏曲」，全場樂迷掌聲久久不息。

今天音樂會上半場以台灣作曲家蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」揭開序幕，這是該曲首次在NSO巡演放在序曲演出，準．馬寇爾（Jun Märkl）表示，這首樂曲就是一張台灣的文化名片，「放在第一首非常合適。」

緊接著馬寇爾與黃俊文合作貝多芬的「D大調小提琴協奏曲」，黃俊文速度刻意拉快，裝飾奏緊湊漂亮，展現自己的特色，他說：「這首樂曲可以說是小提琴家的養分，讓我們看見自己的渺小。」

由於熊本縣立劇場音響偏乾，上半場樂團聲量偏小，但無損情感流露；下半場樂團傾力而出，馬寇爾率領NSO與日本女高音森麻季演出馬勒的「第四號交響曲」，弦樂聲部深刻溫暖，代理首席鄧皓敦音色漂亮多變，也成演出焦點。

熊本縣知事木村敬夫人木村美織表示，這是她第1次聆聽NSO演出，非常感動，「很想大家再來，也很想去台灣看看。」

日本知名學者也是熊本縣立劇場館長姜尚中，聽完音樂會後接受台灣媒體聯訪時表示，「蕭泰然的音樂讓我想起台灣美麗的島嶼，有點像電影『悲情城市』裡的鄉愁，讓人感觸良多。」姜尚中也稱讚黃俊文的琴音，「與其說他是音樂家，還不如說是魔術師。」

這場由台積電文教基金會贊助的音樂會，開啟了台灣與熊本的文化連結。台積電文教基金會執行長許峻郎今天接受中央社訪問時表示，台積電除了在熊本設廠外，也希望可以用文化與熊本社區做深度交流。

許峻郎表示，這次基金會支持黃俊文在熊本舉辦小提琴大師班一度受挫，「熊本當地似乎沒有這種傳統，一開始找不到學生；但上完大師班之後，已經有人想要去台灣找黃俊文上課。」

許峻郎說，就像大師班能在熊本發生一樣，「NSO的音樂高度，也讓我們期待更多台灣與日本透過音樂自然串起的動人連結。」

今天結束熊本首演之後，NSO國家交響樂團將啟程前往大阪，6月1日將於大阪交響音樂廳舉行第2場演出，曲目除了貝多芬「D大調小提琴協奏曲」，也將世界首演客委會委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」。下半場曲目則是金希文「第五號交響曲—向李登輝總統致敬」的第三與第四樂章。