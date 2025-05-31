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端午節連假好天氣 接著受風面影響有局部大雨的機率

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
端午節台北地區出了大太陽，氣溫來到35、36度的高溫。北部的民眾累利用這合適戶外活動的天氣，在樹蔭旁搭傘遮陽、看書，亨受這合宜外出踏青的天氣。記者黃義書／攝影
端午節台北地區出了大太陽，氣溫來到35、36度的高溫。北部的民眾累利用這合適戶外活動的天氣，在樹蔭旁搭傘遮陽、看書，亨受這合宜外出踏青的天氣。記者黃義書／攝影

端午節是個好天氣，台北地區出了大太陽，氣溫來到35、36度的高溫。北部不少民眾利用這合適戶外活動的天氣，來到公園搭遮陽帳篷，或三、五好友在樹蔭旁聚會野餐，亦或搭傘遮陽、看書，享受這合宜外出踏青的天氣。

但中央氣象署預報，端午節連假後的周一周受到西南風影響，中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨。下周二、下周三受到鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，特別在西半部地區和各山區有局部大雨發生機率。

端午節是個好天氣，台北地區出了大太陽，三、五好友來到公園的樹蔭旁聚會野餐。記者黃義書／攝影
端午節是個好天氣，台北地區出了大太陽，三、五好友來到公園的樹蔭旁聚會野餐。記者黃義書／攝影
端午節是個好天氣，民眾來到公園搭遮陽帳篷，亨受外出踏青的天氣。記者黃義書／攝影
端午節是個好天氣，民眾來到公園搭遮陽帳篷，亨受外出踏青的天氣。記者黃義書／攝影

雷雨 端午節

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