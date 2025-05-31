端午節連假好天氣 接著受風面影響有局部大雨的機率
端午節是個好天氣，台北地區出了大太陽，氣溫來到35、36度的高溫。北部不少民眾利用這合適戶外活動的天氣，來到公園搭遮陽帳篷，或三、五好友在樹蔭旁聚會野餐，亦或搭傘遮陽、看書，享受這合宜外出踏青的天氣。
但中央氣象署預報，端午節連假後的周一周受到西南風影響，中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨。下周二、下周三受到鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，特別在西半部地區和各山區有局部大雨發生機率。
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