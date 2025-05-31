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南方雲系北移 6月1日南部、東部短暫陣雨

中央社／ 台北31日電
中央氣象署表示，由於南方雲系北移，6月1日南部和東部會有短暫陣雨或雷雨。圖擷自報天氣 - 中央氣象署
中央氣象署表示，由於南方雲系北移，6月1日南部和東部會有短暫陣雨或雷雨。圖擷自報天氣 - 中央氣象署

明天是端午連假最後1天，中央氣象署表示，由於南方雲系北移，明天南部和東部會有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天南方雲系北移，降雨較今天增加，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

張承傳指出，明天其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，而南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

他說，6月2日受西南風影響，中南部地區不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨，而南部地區、中部山區可能會有局部大雨。

張承傳表示，6月3至5日因滯留鋒，各地會有短暫陣雨或雷雨，容易會有短延時強降雨，而西半部和東半部山區會有局部大雨發生機率。

他指出，6月5日鋒面逐漸移到巴士海峽，降雨將趨緩，但各地仍會有局部短暫陣雨，中南部可能會出現雷雨，隨著鋒面遠離，6月6、7日風向轉為偏東風，東半部和恆春半島將有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳表示，未來兩天溫度仍偏高，特別是6月2日大台北地區可能會出現36度高溫，西半部其他地區氣溫約33、34度，東半部31、32度，並提醒6月2、3日東南部會有焚風發生機率。

雷雨 氣溫 恆春

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