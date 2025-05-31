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自費醫療項目查詢平台上線 全台各院所收費一次比較

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部推出「全國性醫療費用資訊平台」，揭露各家醫院自費項目。圖／截自網站畫面
衛福部推出「全國性醫療費用資訊平台」，揭露各家醫院自費項目。圖／截自網站畫面

醫療自費項目琳瑯滿目，且各家醫院收取費用不同，衛福部近期推出「全國性醫療費用資訊平台」，揭露各家醫院自費項目，減少醫療院所或是廠商向個別衛生局申請的繁瑣程序，也讓民眾獲得更透明資訊並有利於價格比較。

衛福部根據行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）建議，健保署與醫事司合作建置「全國性醫療費用資訊平台」https://spmed.nhi.gov.tw/，今年5月28日正式上線，整合醫療項目收費歷史資料。平台提供廠商產品登錄、線上申請、審核、查詢等五大功能，對地方衛生局、醫院與民眾均有助益，期望藉此簡化行政流程、促進資訊透明。

衛福部醫事司表示，以往醫療院所或是廠商要申請自費項目時，必須分別向22縣市衛生局送件，通過審核之後才可以執行，但是曠日廢時，並且每個縣市的標準不一致，業者申請不變。新平台上線後會採用聯合審查機制，申請者只需要透過平台申請一次，統一審核。未來更盼結合食藥署仿單的資訊，提供更便民選擇。

醫事司官員強調，推出查詢平台並非鼓勵民眾使用自費項目，而是希望將自費項目收費透明化。未來若發展成熟，部分項目也會納入健保收在，也可以累積基礎資料，減少前置作業時間。

以男性變女的「變性手術」為例，可以在平台中查訊顯示，台中市的中國醫藥大學附設醫院收費70萬元、台北市台北長庚醫院的陰部重建手術收費35萬元。又或是牙齒的全瓷冠，全台各地收費從6500元至3萬元不等。

衛福部 衛生局 健保署

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