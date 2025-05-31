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高雄70年老店傳食物中毒顧客住院 店家突熄燈「只做到端午節」

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高雄70年潤餅老店傳疑似食物中毒 店家宣布熄燈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市衛生局派員到潤餅店稽查，針對部分缺失要求業者改善。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市衛生局派員到潤餅店稽查，針對部分缺失要求業者改善。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市橋頭區知名美食「天成潤餅」日前傳出食物中毒事件，衛生局27日前往稽查，但除鄭姓投訴消費者指稱住院外，店家表示未接獲其他顧客反映不適，目前靜待衛生局檢驗結果、釐清真相，不過店家為表誠意，突公告「只做到端午節」，以永久停業表示誠意與歉意。

天成潤餅第三代接受訪問表示，27日當天確實就接獲衛生局電話，因此他們也都配合衛生局調查，衛生局人員到店裡有抽查食材，也有提出希望改進的部分，不過發生此事，雖還不清楚是否是潤餅導致，但第二代老闆已經決定提早退休，即日起結束營業，「後續我們還是要等衛生局報告出來再做回應」。

據了解，5月26日至27日間陸續接獲3家醫院通報6名患者，皆在25日下午食用天成潤餅後，陸續出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃道不適症狀就醫，其中有同一公司同事6名及同事家人1名，共計7人食用後陸續出現症狀，截至目前為止就醫通報共6名，其中4名因腹瀉次數較多仍住院中，但生命徵象皆穩定。

衛生局27日派員前往事發潤餅店稽查，但現場已無當日食餘，衛生局人員抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體7件，感染病原採檢後現正釐清中，並針對現場缺失，如冷藏冷凍未設置溫度記錄表、電扇有灰塵、清潔用未專區分存放等缺失，令業者限期改善。

周邊鄰居聽聞潤餅店傳食物中毒並決定停業都表示非常驚訝。鄰居指出，天成潤餅已經經營兩代時間，生意非常好，尤其價格一卷才60元，卻料多味美，平時住附近也都會買來當晚餐，未曾聽聞有衛生問題，因為看老闆收攤也都打掃得很乾淨，平時備料、包潤餅也都有戴手套，滿乾淨衛生的。

不過鄰居也透露，早就聽聞二代老闆原本就打算今年10月要退休，最近去買潤餅時，老闆也都提前告知準備「不做了」，但沒想到最近兩天突然看到潤餅攤在搬家，昨天和今天都有人進出，裡面幾乎都搬空了。

鄰居指出，天成潤餅算橋頭在地滿有名的老店，清明節前後更是人潮絡繹不絕，如今突然搬空歇業，讓鄰居直呼「覺得很可惜」，以後要吃包著滿滿餡料高麗菜、豆芽菜、塗豆麩的潤餅真的不知道該去哪裡找。

鄰居 衛生局 潤餅

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