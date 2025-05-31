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台東-綠島下周一停航 航港局明加開6船班

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台東-綠島航線6月2日停航，6月1日將加開6航次，航港局呼籲綠島旅客提早於明天返台。圖／航港局提供
台東-綠島航線6月2日停航，6月1日將加開6航次，航港局呼籲綠島旅客提早於明天返台。圖／航港局提供

交通部航港局表示，台東-綠島航線6月2日(周一)停航，前一日6月1日(周日)將加開6航次，臺東-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼航線則維持開航，呼籲綠島旅客提早於明天返台，並安排相關交通行程。

航港局提醒搭乘旅客事先確認航班訊息，6月1日【台東-綠島】航線原26航次正常開航，另加開6航次如下：

一、【台東至綠島】

1.凱旋1號，開航時間12：00(加開航班)

2.凱旋1號，開航時間14：00(加開航班)

3.凱旋1號，開航時間16：00(加開航班)

二、【綠島至台東】

1.凱旋1號，開航時間13：00(加開航班)

2.凱旋1號，開航時間15：00(加開航班)

3.凱旋1號，開航時間17：00(加開航班)

航班 綠島 台東

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