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台東-綠島下周一停航 航港局明加開6船班
交通部航港局表示，台東-綠島航線6月2日(周一)停航，前一日6月1日(周日)將加開6航次，臺東-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼航線則維持開航，呼籲綠島旅客提早於明天返台，並安排相關交通行程。
航港局提醒搭乘旅客事先確認航班訊息，6月1日【台東-綠島】航線原26航次正常開航，另加開6航次如下：
一、【台東至綠島】
1.凱旋1號，開航時間12：00(加開航班)
2.凱旋1號，開航時間14：00(加開航班)
3.凱旋1號，開航時間16：00(加開航班)
二、【綠島至台東】
1.凱旋1號，開航時間13：00(加開航班)
2.凱旋1號，開航時間15：00(加開航班)
3.凱旋1號，開航時間17：00(加開航班)
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