診所也買不到！食藥署統計庫存 醫用快篩僅剩1萬多劑

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估截至8月底將累計180萬人染疫。不過，衛福部挨批應變慢半拍，部長邱泰源承認家用快篩鋪貨慢了一、二日，今天又傳出診所醫用快篩缺貨，食藥署統計，截至5月30日，全台醫用快篩庫存僅剩1萬1500劑。台大醫院小兒部專任主治醫師黃立民說，診所是醫用快篩主要用戶，全台診所數量高達數萬家，1萬多劑快篩「不太夠」，需進口及國內產量。

食藥署指出，目前可供應醫用快篩試劑許可證共5張，分別為國產4張，國外輸入1張，許可證業者可持續供應相關產品，近10日醫用快篩已出貨13萬5千劑，截至5月30日庫存為1萬1500劑，食藥署將持續協助媒合醫療院所與生產廠商，鼓勵生產與加速出貨。不過，近期未接獲醫療院所通報醫用快篩試劑短缺。

食藥署表示，由於無人通報醫用快篩試劑短缺，目前尚無法確認缺貨原因，若醫療院所有發現短缺情況，可至食藥署「西醫藥器材供應資訊平台」通報，以利該署掌握短缺原因加以協助，該署已在5月15日於前述平台網站上，提供醫用快篩試劑相關產品訂購資訊，並於同日發函全國地方醫師公會，由公會將相關訊息轉知所屬會員。

黃立民表示，醫院多以PCR檢測新冠，醫用快篩使用者診所是大宗，試劑必須分配至每家診所，全台診所總數達數萬家，1萬多劑庫存已不夠，且預估疫情將持續2個月以上，快篩需求上漲，食藥署已協調增加產量，醫用快篩也有國外廠商生產，必須由代理商加以調配，但不論生產或進貨，都需要時間。

「診所醫師、醫院門診醫師，常以醫用快篩增加檢驗敏感度，臨床上醫用快篩需求存在。」黃立民表示，研究顯示，2次快篩可讓篩檢敏感度由六、七成，提升至八、九成，因此臨床醫師若發現患者症狀類似新冠，但在家快篩呈現陰性，多會以醫用快篩重複確認，增加敏感度。有時患者有明顯新冠症狀，但PCR等待時間較久，也會先以醫用快篩檢測，因此即使民眾可購買家用快篩，醫用快篩需求仍在。