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交通船台馬之星故障 1日夜航改南北之星替代

中央社／ 連江縣31日電
「台馬之星」故障返台檢修。本報資料照
「台馬之星」故障返台檢修。本報資料照

連江縣政府交通局今天下午公告指出，受交通船「台馬之星」故障影響，原定明晚從南竿福澳至基隆航班取消，替代航班為明天上午11時南竿福澳至台北港的「南北之星」。

連江縣政府交通旅遊局公告指出，因「台馬之星」故障返台檢修，原訂6月1日從南竿福澳港至基隆港的夜航航班取消，並啟動「南北之星」（南北之星1號）替代航班因應，於明天上午11時從南竿福澳港開往台北港，同日下午3時從台北港返回南竿福澳港。

交旅局指出，「台馬之星」夜航已購票旅客將全額退費，訂位資料也轉至「南北之星」，但因2船為不同航商，已訂位旅客仍需於明天上午8時30分至10時止，至福澳港南北海運公司櫃台購票。剩餘空位則採現場候補售票，9時起抽取號碼牌，10時10分開放候補售票。

公告表示，提供「南北之星」航班旅客台北港至台北車站單程接駁車，欲搭乘者須在購買船票時，於福澳港售票櫃台登記及付費。

至於「南北之星」台北港至福澳港航班，公告指出，已經可在連江縣交通旅遊局自營的「馬祖海上交通訂位購票系統」購票。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐告訴中央社記者，「南北之星」載客人數為321人，高於「台馬之星」夜航已購票的294人，故應可載運全數已訂位旅客。

而根據連江縣旅行同業公會統計，不含自由行散客，端午連假期間來馬祖旅遊團客人數為3717人。

馬祖 航班 台北港

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