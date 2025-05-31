醫用快篩診所怨買不到 大醫院台大、新光：供應無虞

新冠疫情升溫，衛福部疾管署預估近3個月全台將有180萬民眾染疫，不只民眾瘋搶家用快篩，基層醫療協會理事長林應然今天表示，醫用快篩也開始缺貨，導致醫療院所「買不到」。不過，目前包括台大醫院、新光醫院等大型醫學中心，目前醫用快篩備貨量仍充足，臨床醫師表示，現有存貨仍足夠因應這波新冠確診病人潮。

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，第一線觀察，端午連假前院內新冠病毒確診個案開始增加，疾管署也開始呼籲各界留意，並進行監測，連假民眾南來北往，公共運輸是否增加傳播，值得關注。確診人數雖增加，但目前院內醫用快篩並未出現缺貨情況，至於未來疫情上升是否需要增加訂購，需進一步評估。

台大醫院檢驗醫學部主任鄭祖耀表示，日前院內感染控制中心已提醒檢驗醫學部門，新冠疫情升溫，應注意醫檢量能，他時時緊盯疫情情況與醫用快篩庫存，並與供應廠商確認量能，對方表示近期即使臨時需求突增，需要大量訂購，也可供應無虞，生產線情況一切如常，且院方已與廠商簽約，確保不會沒貨可用。

新光醫院副院長洪子仁說，目前該院醫用快篩供應無虞，與家用快篩不同，醫用快篩可一次檢驗10位病人，且醫院除醫用快篩以外，也可使用PCR檢驗，量能也沒問題，但目前PCR檢驗僅用於重症病患，確認CT值。他表示，因應新冠疫情6月底、7月初迎來高峰，院方實驗室會持續監測疫情狀況，若有必要時可增加備貨。