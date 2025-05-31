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熱帶擾動接近 粉專曝成颱機率「豐沛水氣將影響台灣」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
熱帶擾動91W目前已進入廣東南方海域，持續朝東北方向移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶擾動91W目前已進入廣東南方海域，持續朝東北方向移動。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今年首颱遲未生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠熱帶擾動91W目前已進入廣東南方海域，持續朝東北方向移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠雖然要進一步增強熱帶低壓或颱風機率極低，但它所挾帶的豐沛水氣將影響台灣。明天至下周一，󠀠低壓水氣將通過南台灣上空與巴士海峽，全台天氣轉趨不穩。南部、花東整天有機會出現不定時短暫雷陣雨，󠀠中部、澎湖間歇性出現雷陣雨，󠀠北部、宜蘭主要為午後雷陣雨，󠀠金門、馬祖間歇性出現雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

馬祖 颱風

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