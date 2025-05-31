新冠流行期+端午連假急診壅塞再現？ 急診醫這樣看

新冠疫情已經連續2個月上升，為避免急診壅塞再現，衛福部部立醫院將自明天起加開新冠特別門診、分流患者。面對端午連假，加上新冠流行期，截至今日中午台北市醫學中心，急診住院等待人數約在個位數至70多人間，並未出現今年2月時壅塞慘況。

疾管署預估6月初到8月底恐有180萬人染疫，新冠疫情高峰將落在6月底、7月初，高峰就診數上看20萬人。然而，今年2月時，因為流感、腸胃炎、加護病房缺床等因素，加上春節連假，一度讓各大醫學中心陷入急診壅塞危機，急診醫學會更是罕見發聲，喊話今年急診壅塞情況已達到前所未有的嚴重程度。

根據重度級急救責任醫院急診即時訊息，台大急診住院等待人數75人最多，其餘新光、馬偕約十多人，萬芳醫院、台北榮總約20人；林口長庚醫院則有約70人。

萬芳醫院社區副院長許金旺指出，雖然近期新冠患者比先前稍多，大多仍是輕症患者，其餘各類型病患也有，新冠患者沒有明顯增多；急診數量稍微比平常狀況增加，但尚未達到前陣子急診壅塞時嚴峻程度。

另外，根據急診醫學會初步調查，截至5月已經有66名急診醫師離職，今年預估恐怕高達百名急診醫師出走。急診醫學會初估，醫院壅塞加上護理人力不足，急診工作雪上加霜，相較之下，診所待遇不差，又不用值班，還沒有醫院評鑑要求，人力恐往診所流動。醫學會呼籲政府創造把急診醫護留在醫院的條件和環境，調高待遇，投入資源，增加壅塞所需人力，降低工作負荷。