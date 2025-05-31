八仙塵爆10周年 特展邀傷者現身「崩解中穩住自己」

2025年6月27日，八仙塵爆事件屆滿10周年，傷者簡苑玲結合自己服務的團隊荷光性諮商性健康聯盟，推出名為「熾熱人生靈魂再生」策展活動，展覽將邀請傷者現身述說10年歷程、展示現場發生的故事，述說八仙塵爆悲劇如何在崩解中穩住自己。

展覽將於6月25日至29日在松山文創園區舉辦，能力建構取向由諮商心理師呂嘉惠創建，強調不要求堅強，而是陪伴個體鍛鍊出能承接痛苦的人格脊椎。在這10年間，許多八仙塵燃的倖存者選擇不僅僅是活下來，而是一步步鍛鍊怎麼活出來。這種取向不僅關注創傷的表面症狀，更深入探討個體在情緒、關係、資源、哲學等層面的重建。

臨床心理師、八仙傷者簡苑玲分享則說，陽光基金會和所有醫療單位，以及傷友和家屬們的努力才能夠度過這10年，有些傷友到現在還是不敢穿短褲出門，或者心中對於自己的外表還有疙瘩。荷光相信未來還有各種不同的可能性，也願意從現在開始，以這個八仙展覽起點陪伴燒燙傷者們，走未來十年重建的路。

簡苑玲表示，在遇見性諮商與能力建構取向後，才明白可以不靠撐著，而是讓能力慢慢長出來。她清晰地看見自己不是只能活在創傷的過去，而是可以選擇持續建構一個自由、流動、有能力的自己。

此次策展不僅是對過往的回顧，更是邀請社會大眾看見每個人都能從創傷中，找到通往未來的腳印。透過展覽參觀者可以感受到創傷者如何在痛苦中鍛鍊呼吸，在孤獨中開展連結，在崩解感中選擇穩住自己，進而為新的人格脊椎系統注入活力。

荷光性諮商性健康聯盟希望透過這次策展，讓更多人理解創傷不是人生的終點，而是鍛鍊靈魂的火場與起點。他們強調，重建不是回到從前，而是學會如何帶著改變，走出屬於自己的新路。