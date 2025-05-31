快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

聽新聞
0:00 / 0:00

台東端午立蛋比賽 莊瑞雄跪趴「接地氣」立出6顆蛋

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮舉辦今天端午節舉辦取午時水及立蛋比賽，永安國小女教師劉秀玉（右）以立31顆蛋奪冠。圖／讀者提供
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮舉辦今天端午節舉辦取午時水及立蛋比賽，永安國小女教師劉秀玉（右）以立31顆蛋奪冠。圖／讀者提供

台東縣鹿野鄉永安村聖安宮玉龍泉持續出水，今年恢復擴大舉辦取午時水活動，並增加立蛋比賽，吸引上百民眾參加，最後由1名女教師以立31顆蛋奪冠。立委莊瑞雄跪趴「接地氣」立出6顆。

聖安宮主委說李樹根表示，玉龍泉已停水3年，因此每年端午節的取午時水活動也跟著受阻停辦，但今年初泉水又突然湧出，經宮裡討論後，決定今年擴大舉辦，還增加立蛋比賽，讓活動熱鬧。

上午11點一到，許多民眾領了一盒一盒的雞蛋，在宮廟前廣場待哨音響起，便開始立蛋，包括議長吳秀華、立委陳瑩及莊瑞雄，也都報名參加，大家都很認真的一顆一顆的把蛋想辦法直立起來。

經過半個小時間，最後由在永安國小女老師劉秀玉以立出31顆蛋奪冠。而莊瑞雄也是整個人跪趴地面，也立出6顆蛋，贏得掌聲。他說，「這是他最多顆的一次，明年要破自己紀錄挑戰12顆」。

據了解，聖安宮玉龍泉，端午節取午時水活動已有半世紀歷史，但近幾年因天氣異常，導致地下水脈移位，3年泉水乾。去年山陀兒及康芮颱風帶來豐沛雨量，致地下水充足，玉龍泉再出水。

立委莊瑞雄報名參加立蛋比賽，整個人跪趴地面，「接地氣」也立出6顆蛋。圖／讀者提供
立委莊瑞雄報名參加立蛋比賽，整個人跪趴地面，「接地氣」也立出6顆蛋。圖／讀者提供
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮玉龍泉持續出水，今年恢復擴大舉辦取午時水活動。圖／讀者提供
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮玉龍泉持續出水，今年恢復擴大舉辦取午時水活動。圖／讀者提供

莊瑞雄 地下水

延伸閱讀

批台鐵漲價花東來回補貼僅90元 莊瑞雄要求交通部重擬方案

【重磅快評】官員扣加薪都無事 莫非檢察官睡著了？

被指揚言砍一般補助 賴士葆駁：莊瑞雄移花接木帶風向

遭莊瑞雄指建議中央砍地方補助款 賴士葆駁斥移花接木

相關新聞

不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

今天端午節，為端午節連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為12.4百萬車公里。今天0-5時平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.3倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

吃粽子「別配2水果」！醫師示警：恐急性腸胃炎

端午節有不少民眾都會吃粽子應景，對此，家醫科醫師呂品表示，吃完粽子後，千萬不能吃西瓜、哈密瓜這2個水果，否則可能導致胃食道逆流，嚴重甚至可能出現急性腸胃炎！

哈瑞寶小熊軟糖國外驗出含大麻 食藥署：國內未輸入

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟...

「一家一家來就診」端午新冠還在燒 台中醫示警：新增這2趴傳染鏈

新冠疫情急竄升！根據疾管署資料顯示，上周新冠就診破4.1萬人次，新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。台中兒科...

各界悼「台灣德雷莎」 奉獻尖石65年義大利修女趙秀容93歲辭世

奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，昨天在新竹市天主教耶穌肋傷修女會省會院安詳辭世，享耆...

把握端午好天氣 明起水氣增更悶熱 下周二起雨勢轉猛烈

今天端午節，為端午連假第二天，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定，明天開始會受到南方雲系，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。