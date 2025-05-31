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台東端午立蛋比賽 莊瑞雄跪趴「接地氣」立出6顆蛋
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮玉龍泉持續出水，今年恢復擴大舉辦取午時水活動，並增加立蛋比賽，吸引上百民眾參加，最後由1名女教師以立31顆蛋奪冠。立委莊瑞雄跪趴「接地氣」立出6顆。
聖安宮主委說李樹根表示，玉龍泉已停水3年，因此每年端午節的取午時水活動也跟著受阻停辦，但今年初泉水又突然湧出，經宮裡討論後，決定今年擴大舉辦，還增加立蛋比賽，讓活動熱鬧。
上午11點一到，許多民眾領了一盒一盒的雞蛋，在宮廟前廣場待哨音響起，便開始立蛋，包括議長吳秀華、立委陳瑩及莊瑞雄，也都報名參加，大家都很認真的一顆一顆的把蛋想辦法直立起來。
經過半個小時間，最後由在永安國小女老師劉秀玉以立出31顆蛋奪冠。而莊瑞雄也是整個人跪趴地面，也立出6顆蛋，贏得掌聲。他說，「這是他最多顆的一次，明年要破自己紀錄挑戰12顆」。
據了解，聖安宮玉龍泉，端午節取午時水活動已有半世紀歷史，但近幾年因天氣異常，導致地下水脈移位，3年泉水乾。去年山陀兒及康芮颱風帶來豐沛雨量，致地下水充足，玉龍泉再出水。
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