快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台劇「忘了我記得」正夯…北市曝預立醫療決定困境

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員鍾沛君發現，北市邁入超高齡社會，去年逾8000人簽署預立醫療決定書，仍趕不上人口結構變化。此為預立醫療決定示意圖。本報資料照片
北市議員鍾沛君發現，北市邁入超高齡社會，去年逾8000人簽署預立醫療決定書，仍趕不上人口結構變化。此為預立醫療決定示意圖。本報資料照片

Netflix新劇「忘了我記得」探討失智病患與照顧者故事，預立醫療決定書的重要性受矚。議員發現，北市邁入超高齡社會，去年逾8000人簽署，仍趕不上人口結構變化，建議補助、增加服務量。衛生局不諱言，有限預算及醫護、社工不足是挑戰。

北市現有23家預立醫療照護諮商機構，17家醫院、6家診所含聯醫門診部，民眾可透過個別諮商、團體諮商等方式參與簽署預立醫療決定，過程需有醫師、護理師及社工師在場。北市聯醫收費每人2250元，費用更是全北市最便宜；院方提供身心障礙、重度失智等對象全額補助，65歲以上長者則有800元補助。

議員鍾沛君指出，衛福部統計去年預立醫療決定書，全國2萬5816人簽署，北市8468人比其他縣市來得高，其中北市聯醫4044人最多，代表聯醫的前瞻性、台北市民對於新觀念的接受度高。

鍾沛君說，從北市人口結構來看，去年底總人口逾249萬人，65歲以上57.4萬多人，比前年增加2.1萬多人；有意或已經簽署預立醫療決定書簽署的人數，遠遠跟不上人口結構變化，現況苦追高齡趨勢。

她認為，除了政令宣導，聯醫有許多人預約，排診時間長，供不應求，最實質是費用補助，建議市府降低意願人的自負額負擔；也不應由聯醫一家獨挑大梁，應擴充提供服務的公私立醫療院所家數，才能讓病患自主政策的推進有機會跟上人口結構改變的速度，減緩醫療、長照系統的重負。另可提高參與諮商的專業醫事人員津貼。

北市聯醫總院長王智弘表示，超過200床的醫療院所才有資格施行預立醫療照護諮商，意願人滿18歲即可簽署，但要有親友等至少2名見證人陪同一起諮商。

衛生局長黃建華說，北市去年完成簽署預立醫療決定書共8408人；他坦言，在目前有限的預算及醫護、社工不足的狀況，要增加服務量確實是挑戰，但在人力許可、培訓足夠的專業人才下，是有可能增加提供服務的醫療院所數目。市府允諾，一個月內給相關方向的報告。

衛生局 多人

延伸閱讀

最會抓人？北市警逮捕術測驗 捷運、交警奪第一、第二

北捷首罰罷吳團體…議員告發罷藍委也違規 蔣萬安：該罰就罰

北市聯醫預立醫療決定書逐年增 議員籲補助擴大一般民眾

凱道集會主持人顏值比一比？柳采葳：該關注的是這件事

相關新聞

不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

今天端午節，為端午節連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為12.4百萬車公里。今天0-5時平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.3倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

吃粽子「別配2水果」！醫師示警：恐急性腸胃炎

端午節有不少民眾都會吃粽子應景，對此，家醫科醫師呂品表示，吃完粽子後，千萬不能吃西瓜、哈密瓜這2個水果，否則可能導致胃食道逆流，嚴重甚至可能出現急性腸胃炎！

哈瑞寶小熊軟糖國外驗出含大麻 食藥署：國內未輸入

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟...

「一家一家來就診」端午新冠還在燒 台中醫示警：新增這2趴傳染鏈

新冠疫情急竄升！根據疾管署資料顯示，上周新冠就診破4.1萬人次，新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。台中兒科...

各界悼「台灣德雷莎」 奉獻尖石65年義大利修女趙秀容93歲辭世

奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，昨天在新竹市天主教耶穌肋傷修女會省會院安詳辭世，享耆...

把握端午好天氣 明起水氣增更悶熱 下周二起雨勢轉猛烈

今天端午節，為端午連假第二天，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定，明天開始會受到南方雲系，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。