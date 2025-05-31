台劇「忘了我記得」正夯…北市曝預立醫療決定困境

Netflix新劇「忘了我記得」探討失智病患與照顧者故事，預立醫療決定書的重要性受矚。議員發現，北市邁入超高齡社會，去年逾8000人簽署，仍趕不上人口結構變化，建議補助、增加服務量。衛生局不諱言，有限預算及醫護、社工不足是挑戰。

北市現有23家預立醫療照護諮商機構，17家醫院、6家診所含聯醫門診部，民眾可透過個別諮商、團體諮商等方式參與簽署預立醫療決定，過程需有醫師、護理師及社工師在場。北市聯醫收費每人2250元，費用更是全北市最便宜；院方提供身心障礙、重度失智等對象全額補助，65歲以上長者則有800元補助。

議員鍾沛君指出，衛福部統計去年預立醫療決定書，全國2萬5816人簽署，北市8468人比其他縣市來得高，其中北市聯醫4044人最多，代表聯醫的前瞻性、台北市民對於新觀念的接受度高。

鍾沛君說，從北市人口結構來看，去年底總人口逾249萬人，65歲以上57.4萬多人，比前年增加2.1萬多人；有意或已經簽署預立醫療決定書簽署的人數，遠遠跟不上人口結構變化，現況苦追高齡趨勢。

她認為，除了政令宣導，聯醫有許多人預約，排診時間長，供不應求，最實質是費用補助，建議市府降低意願人的自負額負擔；也不應由聯醫一家獨挑大梁，應擴充提供服務的公私立醫療院所家數，才能讓病患自主政策的推進有機會跟上人口結構改變的速度，減緩醫療、長照系統的重負。另可提高參與諮商的專業醫事人員津貼。

北市聯醫總院長王智弘表示，超過200床的醫療院所才有資格施行預立醫療照護諮商，意願人滿18歲即可簽署，但要有親友等至少2名見證人陪同一起諮商。

衛生局長黃建華說，北市去年完成簽署預立醫療決定書共8408人；他坦言，在目前有限的預算及醫護、社工不足的狀況，要增加服務量確實是挑戰，但在人力許可、培訓足夠的專業人才下，是有可能增加提供服務的醫療院所數目。市府允諾，一個月內給相關方向的報告。