新冠疫情升溫 林氏璧分析這類人仍該打疫苗、各國接種建議對象

新冠疫情升溫，中華民國防疫協會理事長王任賢日前稱「國人已打過很多疫苗，夠了」，引起討論。對此，前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，這段發言的確很危險，因為沒有說清楚是針對哪些人。

王任賢日前表示，國人經過3年疫情洗禮，已有足夠免疫力，過去疫苗也打夠了，加上現在疫苗永遠追不上病毒變異的速度，打疫苗是緩不濟急的手段。疾管署昨強調，經醫師評估，只要有惡化風險，就算是輕症也能用藥，該指控實為無稽之談，且倡議免打疫苗是「危險的呼籲」。

「打過很多疫苗已經夠了」的人，林氏璧表示，侷限在健康的成人，青少年和兒童。但65歲以上長者，還有慢性病、免疫系統有問題的族群，這樣的防重症記憶大約6個月以上就會開始消退。因此這些人世界各國還是建議要繼續打新冠疫苗，多半都是建議在每年冬天打針對最新流行變種株的新冠疫苗。

林氏璧表示，疫情時代已經過去了，目前的新冠疫苗無法有效防感染僅能防重症，要不要打完全就看個人的選擇。政府提供選擇，每個人為自己的健康負責就是了。

他提供各國目前對於新冠疫苗建議接種的人群：

WHO：從未接種過新冠疫苗者，尤其是重症高風險族群，例如老年人、患有慢性疾病的成人、免疫功能低下者以及與病患有直接接觸的醫護人員，建議接種一劑。孕婦：建議在每次懷孕期間接種一劑。老年人、患有共病症的成人、免疫功能低下者以及與病患有直接接觸的醫護人員，建議在最近一次接種後6至12個月再次接種。

美國CDC：所有6個月及以上的民眾都應該接種2024至2025年的新冠疫苗。65歲及以上、屬於新冠重症高風險族群，或從未接種過，接種新冠疫苗尤其重要。

英國：年滿 75 歲或以上。年齡介於6個月至74歲之間，且因健康狀況或治療導致免疫系統較弱。居住在老年照護機構。

加拿大：65 歲及以上。6個月及以上，且符合以下任一條件：長期照護機構或其他群體居住環境的住民，患有潛在疾病，懷孕等等。

日本：65歲及以上者。60歲至64歲之間，且患有特定基礎疾病者，與流感疫苗定期接種的對象相同。