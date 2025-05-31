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華航班機清晨降落疑遭鳥擊 桃機跑道一度關閉35分鐘

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
一架維也納飛台北班機今天凌晨5時降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，受影響航機在桃機上空盤旋。圖／翻攝自Flightradar 24
一架維也納飛台北班機今天凌晨5時降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，受影響航機在桃機上空盤旋。圖／翻攝自Flightradar 24

中華航空一架維也納飛台北班機今天凌晨5時降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，並派遣人員前往現場處理。

機場公司表示，經現場初步巡檢，發現跑道清理範圍較大，機場公司隨即增派人力加速作業。至清晨5時31分，清理作業完成，確認跑道無異物（FOD）且狀況正常後，重新開放05R跑道運作。本事件共影響13架進場航機，包括12架客機與1架貨機。跑道總計關閉時間為35分鐘。

機場公司表示，為防範鳥擊事件，機場每年於4至6月候鳥過境期間，持續加強鳥害防制措施。除在河道上方設置防鳥網、防止鳥類覓食外，也會定期檢查鳥類棲息地點，每天早、中、晚及跑道定期或不定期關閉時段，機場均會透過驅鳥炮、航警獵槍等方式驅趕鳥群，確保飛機起降與滑行安全。若發生突發鳥群活動，將依規定立即關閉跑道處理。

此外，機場公司也會定期在官網發布「野生動物活動通告」，公告當月鳥類活動資訊及預警訊息，並配合長期鳥相與昆蟲相調查，透過大數據分析掌握鳥類動態，規劃防制對策。機場公司將持續從源頭管理與即時應變雙管齊下，降低鳥擊風險，強化飛航安全。

鳥群 鳥擊 桃園機場

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