吃粽子「別配2水果」！醫師示警：恐急性腸胃炎

端午節有不少民眾都會吃粽子應景，對此，家醫科醫師呂品表示，吃完粽子後，千萬不能吃西瓜、哈密瓜這2個水果，否則可能導致胃食道逆流，嚴重甚至可能出現急性腸胃炎！

呂品在YouTube頻道表示，粽子內含糯米、滷肉和鹹蛋黃，不僅有大量油脂，還相當黏胃，若這時再吃西瓜、哈密瓜等生冷水果，容易讓糯米在胃裡結塊，變得更難消化，引發噁心、脹氣、嘔吐、胃食道逆流，嚴重還可能變成急性腸胃炎。

吃完粽子後，若想吃水果，該挑什麼才合適？呂品推薦奇異果、鳳梨、蘋果和木瓜等可幫助消化的常溫水果，也可以喝一杯溫熱茶，像是洛神花、山楂、陳皮、玫瑰或荷葉都非常合適，不僅能解膩，還能幫助消化、養護腸胃。