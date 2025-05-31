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哈瑞寶小熊軟糖國外驗出含大麻 食藥署：國內未輸入

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫。圖為國內哈瑞寶小熊軟糖「Happy Cola」口味。記者林琮恩／攝影
知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫。圖為國內哈瑞寶小熊軟糖「Happy Cola」口味。記者林琮恩／攝影

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫，事件才被爆出，荷蘭當局呼籲民眾切勿食用這些糖果。我國衛福部食藥署指出，國內目前查無同批號、同規格產品申請輸入查驗的紀錄。臨床醫師則提醒，長期食用含大麻成分食品，恐導致孩童發育異常。

被發現含有大麻成分的哈瑞寶產品為1公斤包裝、有效日期為2026年1月軟糖，批號為「L341-4002307906」，該公司指出，目前受影響範圍僅限於荷蘭境內，已主動召回所有同品項商品。至於有多少民眾、孩童吃下含大麻成分小熊軟糖，目前尚不明朗。

食藥署指出，經查該署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以品名關鍵字「快樂可樂」或「happy cola」查詢，受理日期於2022年5月30日至114年5月29日期間，無相同批號或同規格產品之申請輸入查驗紀錄。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，從外電已知資訊來看，尚不清楚小熊軟糖中含有的是何種大麻成分，可從大麻葉提煉的成分四氫大麻酚（THC）、大麻二酚（CBD）為主，前者在國內屬二級毒品，從孩童出現頭暈症狀研判，軟糖中含有的應是THC成分，這類物質民眾使用後會有「快樂感」，且會成癮，屬娛樂用大麻。

顏宗海表示，大麻屬中樞神經迷幻劑，長久使用大麻，恐導致心跳變化、血壓上升，增加心血管疾病風險，THC會對人體中樞神經作用，導致民眾出現頭昏、胡言亂語、嗜睡等症狀，長久食用更會導致孩童發育受到影響。CBD成分則不會導致民眾「心情亢奮」，反而有藥用價值，經研發後可被當作癲癇用藥。

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