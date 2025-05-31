新冠醫用快篩也缺貨 基層醫籲非常時期留給高風險族群

新冠疫情上升快速，不只家用快篩試劑民眾搶買，連醫療院所使用的醫用快篩都缺貨。中華民國基層醫療協會理事長林應然說，現在是非常時期，呼籲不論是醫療院所還是民眾，優先把快篩試劑留給具重症因子者，這類族群需要使用抗病毒藥物，避免惡化。

新冠疫情預計6月底、7月初達到高峰，高峰就診人數單周恐高達20萬人。然而，新冠輕症常見症狀如咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等，一般呼吸道感染及流感無法區分，因此必須要用快篩試劑判斷陽性、陰性區分。

林應然說，除了醫療院所使用PCR檢驗外，也會使用醫用快篩協助檢驗。自從去年經歷過新冠疫情後，今年在5月之前幾乎沒有看到新冠疫情，導致廠商缺乏生產意願，而先前生產的快篩試劑又過期；在目前疫情急速上升階段廠商製造速度跟不上，不只有一般民眾買不到家用快篩，醫療院所也買不到現在不論醫用快篩。

林應然表示，高風險族群一旦感染新冠，病程變化快速容易導致中重症，甚至死亡，因此必須盡快使用快篩確認是否陽性，盡速取得抗病毒藥物減輕症狀。而低風險民眾即使快篩陽性，也只是症狀治療，與一般感冒的治療方式無異。因此呼籲現在新冠疫情的非常時期，把快篩試劑留給高風險民眾，等到供貨充足後再普篩。

具有新冠重症風險因子民眾如65歲以上、BMI≧30、懷孕、影響免疫功能的疾病，HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑，以及氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症等。