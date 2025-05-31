聽新聞
0:00 / 0:00
新冠醫用快篩也缺貨 基層醫籲非常時期留給高風險族群
新冠疫情上升快速，不只家用快篩試劑民眾搶買，連醫療院所使用的醫用快篩都缺貨。中華民國基層醫療協會理事長林應然說，現在是非常時期，呼籲不論是醫療院所還是民眾，優先把快篩試劑留給具重症因子者，這類族群需要使用抗病毒藥物，避免惡化。
新冠疫情預計6月底、7月初達到高峰，高峰就診人數單周恐高達20萬人。然而，新冠輕症常見症狀如咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等，一般呼吸道感染及流感無法區分，因此必須要用快篩試劑判斷陽性、陰性區分。
林應然說，除了醫療院所使用PCR檢驗外，也會使用醫用快篩協助檢驗。自從去年經歷過新冠疫情後，今年在5月之前幾乎沒有看到新冠疫情，導致廠商缺乏生產意願，而先前生產的快篩試劑又過期；在目前疫情急速上升階段廠商製造速度跟不上，不只有一般民眾買不到家用快篩，醫療院所也買不到現在不論醫用快篩。
林應然表示，高風險族群一旦感染新冠，病程變化快速容易導致中重症，甚至死亡，因此必須盡快使用快篩確認是否陽性，盡速取得抗病毒藥物減輕症狀。而低風險民眾即使快篩陽性，也只是症狀治療，與一般感冒的治療方式無異。因此呼籲現在新冠疫情的非常時期，把快篩試劑留給高風險民眾，等到供貨充足後再普篩。
具有新冠重症風險因子民眾如65歲以上、BMI≧30、懷孕、影響免疫功能的疾病，HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑，以及氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症等。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言