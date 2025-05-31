快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

聽新聞
0:00 / 0:00

把握端午好天氣 明起水氣增更悶熱 下周二起雨勢轉猛烈

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定。一直到下周一之前溫度持續回升，整個西半部高溫可以來到32至35度左右，東半部28至30度。聯合報系資料照
今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定。一直到下周一之前溫度持續回升，整個西半部高溫可以來到32至35度左右，東半部28至30度。聯合報系資料照

今天端午節，為端午連假第二天，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定，明天開始會受到南方雲系，再接著西南風，加上鋒面影響，所以後續明天開始降雨會愈來愈明顯。

今天降雨方面，張承傳表示，今天各地大多以多雲到晴天氣為主，風向上比較偏東南到偏南風，所以花東到恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其台東和恆春半島今晚降雨會比白天明顯一點，其他地區午後在山區會有局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢，張承傳表示，明天就會受到南方雲系北移影響，南部、東部、東南部、中部山區不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天多雲到晴為主，午後山區、平地都有局部短暫雷陣雨，尤其南部地區和其他各山區雨勢上會比較大一點。

張承傳表示，下周一受到西南風影響，所以中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨。中部山區、南部山區有局部大雨發生機率。

他說，下周二、下周三受到鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，特別在西半部地區和各山區有局部大雨發生機率。下周四鋒面慢慢移動到巴士海峽，降雨可望趨緩，不過各地還是會有些局部短暫陣雨，尤其離鋒面比較近的中南部地區可能還是會有雷雨現象。

下周五鋒面比較遠離台灣地區，張承傳表示，風向上轉為比較偏東風的環境，所以東半部地區還是有局部短暫陣雨，西半部大致上多雲到晴、午後山區有些局部短暫雷陣雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天東北季風減弱，風向上轉為偏南風，一直到下周一之前溫度持續回升，整個西半部高溫可以來到32至35度左右，東半部28至30度。尤其下周一西南風比較強，大台北有機會出現35、36度高溫。

張承傳表示，下周二至下周四受到鋒面影響，再加上下周二、下周三有東北風吹下來，氣溫會稍微下降一些，北部和東半部高溫降到28至30度，中南部30至31度左右，天氣上相對比較舒適。下周五降雨減少，風向上轉為偏東風，氣溫有再回升趨勢。

明天開始降雨增多，張承傳表示，尤其下周二至下周四鋒面都是在台灣附近，留意短延時強降雨，特別是山區、西半部地區會有大雨發生的機率。下周一、下周二西南風比較強一點，東南部地區會有焚風發生的可能。明天到下周二金馬會有低雲或霧影響能見度。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天各地大多以多雲到晴天氣為主，風向上比較偏東南到偏南風，所以花東到恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其台東和恆春半島今晚降雨會比白天明顯一點，其他地區午後在山區會有局部短暫雷陣雨。圖／中央氣象署提供
今天各地大多以多雲到晴天氣為主，風向上比較偏東南到偏南風，所以花東到恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其台東和恆春半島今晚降雨會比白天明顯一點，其他地區午後在山區會有局部短暫雷陣雨。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨 鋒面

延伸閱讀

山區雷雨苗栗中港溪水暴漲 女子一度受困沙洲

端午節當天各地多雲到晴！西半部高溫飆34度 放完連假恐要迎接陣雨

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

午後雷雨來了！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

今天端午節，為端午節連續假期第2天，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為12.4百萬車公里。今天0-5時平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.3倍；預估今天交通量為110百萬車公里。

哈瑞寶小熊軟糖國外驗出含大麻 食藥署：國內未輸入

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟...

「一家一家來就診」端午新冠還在燒 台中醫示警：新增這2趴傳染鏈

新冠疫情急竄升！根據疾管署資料顯示，上周新冠就診破4.1萬人次，新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。台中兒科...

各界悼「台灣德雷莎」 奉獻尖石65年義大利修女趙秀容93歲辭世

奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，昨天在新竹市天主教耶穌肋傷修女會省會院安詳辭世，享耆...

把握端午好天氣 明起水氣增更悶熱 下周二起雨勢轉猛烈

今天端午節，為端午連假第二天，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定，明天開始會受到南方雲系，...

新冠醫用快篩也缺貨 基層醫籲非常時期留給高風險族群

新冠疫情上升快速，不只家用快篩試劑民眾搶買，連醫療院所使用的醫用快篩都缺貨。中華民國基層醫療協會理事長林應然說，現在是非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。