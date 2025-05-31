把握端午好天氣 明起水氣增更悶熱 下周二起雨勢轉猛烈

今天端午節，為端午連假第二天，中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣相對少，天氣比較穩定，明天開始會受到南方雲系，再接著西南風，加上鋒面影響，所以後續明天開始降雨會愈來愈明顯。

今天降雨方面，張承傳表示，今天各地大多以多雲到晴天氣為主，風向上比較偏東南到偏南風，所以花東到恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其台東和恆春半島今晚降雨會比白天明顯一點，其他地區午後在山區會有局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢，張承傳表示，明天就會受到南方雲系北移影響，南部、東部、東南部、中部山區不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天多雲到晴為主，午後山區、平地都有局部短暫雷陣雨，尤其南部地區和其他各山區雨勢上會比較大一點。

張承傳表示，下周一受到西南風影響，所以中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雷陣雨。中部山區、南部山區有局部大雨發生機率。

他說，下周二、下周三受到鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，特別在西半部地區和各山區有局部大雨發生機率。下周四鋒面慢慢移動到巴士海峽，降雨可望趨緩，不過各地還是會有些局部短暫陣雨，尤其離鋒面比較近的中南部地區可能還是會有雷雨現象。

下周五鋒面比較遠離台灣地區，張承傳表示，風向上轉為比較偏東風的環境，所以東半部地區還是有局部短暫陣雨，西半部大致上多雲到晴、午後山區有些局部短暫雷陣雨。

溫度趨勢，張承傳表示，今天東北季風減弱，風向上轉為偏南風，一直到下周一之前溫度持續回升，整個西半部高溫可以來到32至35度左右，東半部28至30度。尤其下周一西南風比較強，大台北有機會出現35、36度高溫。

張承傳表示，下周二至下周四受到鋒面影響，再加上下周二、下周三有東北風吹下來，氣溫會稍微下降一些，北部和東半部高溫降到28至30度，中南部30至31度左右，天氣上相對比較舒適。下周五降雨減少，風向上轉為偏東風，氣溫有再回升趨勢。