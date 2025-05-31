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晚餐這樣吃太傷胃！研究示警「2個習慣」恐讓胃癌風險飆升7倍

聯合新聞網／ 綜合報導
國際醫學期刊《Medicine (Baltimore)》發表的一項研究指出，晚餐與入睡時間的間隔過短，以及缺乏飯後活動，可能會大幅提高罹患胃癌的風險。 圖／ingimage
國際醫學期刊《Medicine (Baltimore)》發表的一項研究指出，晚餐與入睡時間的間隔過短，以及缺乏飯後活動，可能會大幅提高罹患胃癌的風險。 圖／ingimage

現代人因工作忙碌與社交頻繁，晚餐時間往往延後，甚至在吃飽後不久便上床休息。對此，國際醫學期刊《Medicine (Baltimore)》發表的一項研究指出，晚餐與入睡時間的間隔過短，以及缺乏飯後活動，可能會大幅提高罹患胃癌的風險，尤其對於55歲以上族群影響更為顯著。

腸胃科醫師鄭泓志在臉書貼出研究指出，晚餐後不到3小時便入睡，將明顯提高胃癌發生的機率，且入睡時間越早，風險越高。若再加上飯後完全不活動，風險將進一步增加近3倍。最嚴重的情況是，晚餐吃得晚且未進行散步等活動者，其罹患胃癌的機率甚至比「早吃晚餐＋有飯後活動」的族群高出7.4倍。

從生理機制來看，這樣的生活習慣會透過三個途徑對胃部造成長期損害：第一，晚餐後立即躺下會減緩胃排空，食物在胃中停留過久，會刺激胃黏膜並增加慢性發炎與細胞變異風險；第二，易引發胃食道逆流，使胃酸上竄至食道，長期可能導致細胞病變；第三，胃內菌群失衡將促進幽門螺旋桿菌的繁殖，這是已知的胃癌高危因子。

為了降低這些風險，鄭泓志建議從四個方面調整日常習慣：一是晚餐最好不晚於晚上8點；二是避免在睡前三小時內進食；三是飯後至少散步10分鐘，或以站立、家務替代靜態休息；四是若有胃癌家族史、胃食道逆流或慢性胃病史，應定期接受胃鏡檢查與幽門螺旋桿菌檢測。

最後提醒民眾，若有持續胃痛、消化不良或體重異常下降等症狀，應盡早就醫，尋求腸胃專科醫師的協助。調整生活作息與飲食習慣，不僅有助降低胃癌風險，也能提升整體消化健康與生活品質。

胃癌

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