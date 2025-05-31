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端午節中午將湧返鄉及出遊車潮 全台易壅塞道路一次查
端午連假第2天，交通部公路局估近中午將湧現返鄉及出遊車潮，公路局公布省道易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。
公路局說，銜接國道的快速公路易壅塞路段，包括北部台64線接國3中和交流道，中部台74線台中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道。
易塞主要城際道路，則有中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路部分，北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段．
公路局表示，昨天省道部分路段已有車多或壅塞情形，主要為台61線南下鳳鼻尾隧道至竹港大橋路段及中彰大橋路段。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運行駛5840班次，疏運11萬1850人，疏運人數較去年同期減少0.9%；東部國道客運路線共計行駛1613班次，疏運3萬1517人，人數較去年同期增加0.4%。
公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；端午連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議民眾搭乘公共運輸。
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