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影／人吃粽子魚也要吃 海生館推出推端午限定「海洋粽」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東海生館推出「海洋版粽子」餌料餵食，讓館裡魚群也能歡慶端午佳節。圖／海生館提供
屏東海生館推出「海洋版粽子」餌料餵食，讓館裡魚群也能歡慶端午佳節。圖／海生館提供

今天是端午節，屏東海生館推出「海洋版粽子」餌料餵食，讓館裡魚群也跟人一樣歡慶端午佳節，吸睛又趣味十足。另海生館也推出端午限定活動，與鳳頭海鸚鵡親密接觸，歷時25年人工培育的珍稀珊瑚也首次移入館內展出。

端午節海生館的飼育員精心準備「海洋粽子餌料」，以海棕櫚葉包裹綠毛藻、石蓴與皺葉角叉菜，製成色彩繽紛、造型吸睛的「海洋粽子」，專為館內魚群設計，一放入水中立即引起魚類爭食，是端午期間限定活動，成為最具話題的海洋粽。

除了魚群吃粽子，鳳頭海鸚鵡也館內端午主角，因此時正值其繁殖季，海生館舉辦端午限定活動「變身吧，鸚鸚」，連假期間每日吉祥物鸚鸚見面會與觀眾互動亮相，並有鳳頭海鸚鵡標本展展出其骨骼、嘴鞘、冠羽與蛋殼等珍稀標本，帶遊客認識這種迷人的海鳥。

另外海生館也將培育25年的膜形盤珊瑚，移入珊瑚王國館內的圓柱缸內，遊客可以在在其下緩步，進入84公尺長的壓克力隧道欣賞，絢爛多采、生氣盎然的珊瑚世界。

膜形盤珊瑚屬於石珊瑚類群，擁有堅硬碳酸鈣骨骼，外型呈葉狀、盔狀或杯狀，表面佈滿微凸的珊瑚孔，能同時藉由捕食浮游生物與共生藻進行營養攝取。這株珊瑚特別之處在於其罕見的雙色外觀，綠色與棕色交融的色澤，與多數僅呈現單一色澤的珊瑚相比顯得尤為珍貴與吸睛。

屏東海生館舉辦端午限定活動「變身吧，鸚鸚！」，讓遊客認識鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供
屏東海生館舉辦端午限定活動「變身吧，鸚鸚！」，讓遊客認識鳳頭海鸚鵡。圖／海生館提供
屏東海生館推出「海洋版粽子」餌料餵食，以海棕櫚葉包裹綠毛藻、石蓴與皺葉角叉菜製成。圖／海生館提供
屏東海生館推出「海洋版粽子」餌料餵食，以海棕櫚葉包裹綠毛藻、石蓴與皺葉角叉菜製成。圖／海生館提供

鸚鵡 粽子 珊瑚

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