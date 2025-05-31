各界悼「台灣德雷莎」 奉獻尖石65年義大利修女趙秀容93歲辭世

奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，昨天在新竹市天主教耶穌肋傷修女會省會院安詳辭世，享耆壽93歲。竹北市長鄭朝方今發文悼念，形容她是「台灣的德雷莎」，是無數原民孩子夢裡的港口，也會永遠在他心裡。

趙秀容1932年出生於義大利薩丁尼亞島，28歲時踏上台灣土地，隔年進入師範大學學習中文，隨後至各地幼兒園與小學教授英文。1964年，她與另一位修女隨神父進入新竹縣尖石鄉那羅部落，親眼見到原鄉學童物資缺乏、失學嚴重，毅然決定留在當地，並創辦「天主教方濟幼兒園」，陪伴部落孩子成長，為弱勢家庭鋪出希望的路。

她走進部落、學會泰雅族語與客語，與居民同吃同住，回義大利的次數不超過十次，卻無怨無悔。多年來，她不僅傳遞信仰，也以身教實踐愛與關懷，被當地族人尊稱為「mumu（姆姆）」，在泰雅語中意指「媽媽」。

趙修女生前最後一次公開露面，是本月3日受邀出席竹科管理協會與清大校友會舉辦的母親節活動。活動結束約2周後，出現無法進食等身體衰弱情形，不久後安詳辭世。

竹北市長鄭朝方今以「尖石的趙姆姆－台灣的德雷莎」為題發文追思。他回憶趙姆姆多年來每逢兒童節總會與他相約陪伴部落孩子，並提到上月25日兩人最後一次見面時，趙姆姆語重心長地叮囑他「不要太完美主義，要照顧好自己」。鄭感性表示：「除了我母親之外，全世界最了解我的人，應該就是她。」

鄭朝方表示，趙姆姆65年的奉獻讓她成為台灣山林間最溫暖的身影，如同德雷莎修女般默默行善、不求回報，「她不在遠方，就在我們的山裡，在方濟之家，在每一個被她擁抱過、拉拔過的孩子心裡。」