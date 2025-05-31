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「一家一家來就診」端午新冠還在燒 台中醫示警：新增這2趴傳染鏈

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局呼籲，民眾盡速接種新冠疫苗護健康。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局呼籲，民眾盡速接種新冠疫苗護健康。圖／台中市衛生局提供

新冠疫情急竄升！根據疾管署資料顯示，上周新冠就診破4.1萬人次，新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。台中兒科醫師施勝桓說，端午節連假就診還是很多人，診間多了因聚餐趴、出遊趴後出現喉嚨痛、聲音沙啞等症狀來就診。

疾病管制署建議，民眾端午連假出遊、聚會機會增加，有利於病毒傳播，呼籲民眾放假不忘防疫，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩；如有生病在家休息；符合接種資格者盡速接種新冠疫苗，保障自身健康。

台中市開業醫師施勝桓觀察，端午連假前，就診的呼吸道症狀患者中，約有一半篩不出A型或B型流感，幾乎都是感染新冠，患者很多，患者多半初期出現倦怠、聲音沙啞、喉嚨很痛、微微的燒，再過來就是狂咳，都是一家、一家來就診。

施勝桓指出，端午節連假，就診的人數沒有減少，除了一家、一家的來，家長帶著孩子全家就診，家長在說明孩子狀況時，聲音都是沙啞，也開始出現患者是與確診者出遊、餐聚後被告知，且出現喉嚨痛、聲音沙啞症狀就診，提醒民眾特別注意。

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮說，很多診所出現醫用快篩試劑、抗病毒藥物「雙無」的窘狀，有的診所就算有，用的快，也都快告罄，衛福部預計6月2日召集醫療團體商討對策；若長者在端午連假出現明顯症狀，建議可先利用家裡過期的家用版快篩試劑先篩，一旦篩出二條槓呈陽性，直接到醫院掛急診。

衛生局指出，台中提供新冠疫苗接種的合約院所206家，單周共計可提供1872診次，民眾可運用台中市疫苗預約平台線上預約接種，或至衛生局網站查詢新冠疫苗門診表及預約方式，洽合約院所預約接種。

端午節連假，台中診所仍擠滿等待就診的病患。記者趙容萱／攝影
端午節連假，台中診所仍擠滿等待就診的病患。記者趙容萱／攝影

連假 新冠疫苗 患者

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