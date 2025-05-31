端午節熱炸山區午後雨 明天收假日水氣增更濕熱

今天是端午節，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，也是連續假期中天氣相對較穩定的一天，鋒面位於台灣南方的巴士海峽，台灣附近的風向由昨天的東北風逐漸轉為偏東風，水氣較少，各地大致為晴到多雲的天氣，午後在山區因為熱力作用有雲層發展，並且帶來局部短暫陣雨機會，降雨大致都集中在山區。

溫度方面，吳聖宇表示，明顯比昨天要來得更炎熱一些，東半部高溫28至30度，西半部高溫普遍有31至33度，南部地區可以來到34至35度，要做好防曬、防中暑的準備。

明天收假日，隨著風向進一步轉為偏南風，水氣增多，吳聖宇表示，迎風面的嘉義以南地區，以及台東、花蓮一帶將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，中北部、東北部一帶則是午後山區有熱對流發展，並且往平地擴散帶來局部午後雷雨的天氣，預報資料顯示只有北部地區，包括新竹以北到大台北一帶天氣仍然相對較好，午後雲量增多但是下雨的機會較低，整體天氣會變得比較不穩定，南北移動的過程要多留意天氣上的變化。

明天溫度還是持續炎熱，吳聖宇表示，東半部高溫30至32度，西半部高溫普遍有32至35度，加上水氣增多，變得更為濕熱不舒適。

吳聖宇表示，下周一偏南到西南風還會更強一些，由於是來自南海的西南季風，因此帶來的水氣較多，較為潮濕，天氣還是比較不穩定。迎風面的彰化以南地區雲量偏多，有短暫陣雨或雷雨機會。南部沿海可能有局部較大雨勢出現，台中以北到東半部地區則是上午多雲到晴。午後山區有熱對流發展、擴散帶來局部午後雷雨。

他說，受影響最小的地方還是在新竹以北到大台北地區，西南風增強之後，背風面沉降的作用也會變得明顯，因此北部平地比較不容易受到午後熱對流的影響，但是沉降增溫作用也將使得溫度明顯偏高。

溫度方面，他表示，下周一在新竹以北到大台北一帶高溫有機會來到36度或以上，反而是下雨機會較高的中南部地區高溫在32至34度左右，東半部地區高溫也大約在32至34度。

吳聖宇表示，下周二新一波鋒面接近並且很快的來到台灣上空，配合西南季風水氣，除了迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨之外，北部、東半部也將轉為陰天有短暫陣雨或雷雨的天氣，要留意中小尺度對流系統發展的情況，可能有局部較大雨勢出現的機會。

下周三鋒面繼續南下至巴士海峽，吳聖宇表示，台灣附近底層轉為東北風，中層以上則有短波槽要通過，水氣仍多，預估持續會有華南雲雨區東移通過台灣上空的機會，各地仍是有短暫陣雨或雷雨的天氣，發生中小尺度對流系統的機會降低，但是陰雨的時間較長，一整天累積下來仍然會有局部較大的雨量出現。

吳聖宇表示，下周四鋒面仍位於巴士海峽，底層為東北到偏東風，中層以上為偏西風，持續還是會有華南雲雨帶從大陸華南東移通過台灣，各地仍是陰天有短暫陣雨的天氣型態。

這幾天因為降雨增多，鋒面通過後底層轉為東北到偏東風，帶來較涼的空氣，各地溫度下降，吳聖宇表示，尤其是下周三、下周四涼意又會相對明顯一些，北部、東半部白天高溫會降到26至30度，中南部高溫也會降到30至32度左右。

吳聖宇表示，下周五、周六位於巴士海峽的鋒面逐漸減弱，變得不明顯，底層還是偏東風為主，中層以上則是逐漸轉為西北風，並且進入槽後高壓脊的範圍，來自華南的水氣減少，天氣會變得比較穩定，各地上午為多雲到晴，午後山區還是會有熱對流發展、擴散帶來局部午後雷雨的機會，山區及東半部地區比較容易受到影響而出現午後降雨。

他說，6月8日位於巴士海峽的鋒面消失，新的鋒面又退回到大陸長江以南重整，台灣附近底層轉為偏南風，中層以上也轉為西南風，預估又將回到迎風面中部以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方午後有局部雷雨的天氣型態。同時溫度也會回升，各地又將再度出現32至34度或以上的溫度，又會變得比較悶熱起來。

6月份原本就還是台灣的梅雨季節，吳聖宇表示，加上西南季風開始影響台灣，天氣變動度較大，預期一直到6月中旬之前梅雨鋒面都還是有機會來到台灣附近，每當有鋒面影響的時候，就要注意中小尺度對流系統發展，並且可能帶來局部較大雨勢的情況。

吳聖宇表示，從中長期預報來看，6月中旬之後太平洋高壓將有西伸、增強的趨勢，梅雨鋒面活動的位置有機會北退到長江流域，對台灣的影響減小，但是南邊熱帶洋面上的熱帶擾動發展有可能會開始活躍，後續的變化情況值得持續觀察留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。