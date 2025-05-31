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數位科技融入樂齡 教租公共自行車、手機剪輯影片

中央社／ 台北31日電

教育部於5縣市設置「樂齡學習數位示範體驗場域」，到民國113年底累積舉辦517場課程，包括教高齡長者租公共自行車、網路掛號、手機剪輯影片等，逐步建立「數位信心」。

科技日新月異，高齡者往往難以適應。教育部今天發布新聞稿指出，113年起在宜蘭、苗栗、雲林、嘉義、高雄等5縣市設置「樂齡學習數位示範體驗場域」，讓高齡者在熟悉的社區空間中學習新科技，到113年底已服務超過6600人次，課程平均滿意度達4.94分（滿分5分），114年將在全國新增5個樂齡數位場域。

嘉義縣「水上樂齡數位場域場域」規劃了216小時數位生活課程，涵蓋日常各個層面，老師帶著學員上街頭，實際嘗試租公共自行車、用行動支付買東西、拍攝照片再編輯修圖等，還結合「瓜瓜節」推出以瓜類為主題的數位互動闖關活動，讓高齡民眾更融入數位生活。

高雄市「林園樂齡學習數位場域」主打數位走入社區，與便利商店合作設立「行動數位小站」，高齡者遇到科技上疑難雜症，在巷口就能獲得即時協助。同時也和林園國小合作，結合教學相長理念，讓小學生教長輩設定鬧鐘、辨識詐騙資訊、使用語音助理等，縮短世代間距離。

教育部期盼透過相關計畫，讓高齡者不再只是被動接受資訊，而能主動選擇、掌握數位生活節奏。相關課程和活動訊息，可參考教育部樂齡學習網站。

高齡者 教育部 嘉義

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