南迴公路草埔森永隧道 6月3日晚間南下封閉4小時

因設備維修，南迴公路草埔森永隧道及安朔高架橋南下車道6月3日晚上封閉4小時，用路人可改行走台9戊線（南迴公路舊道）。

公路局南區養護工程分局大武工務段長陳永銘今天告訴中央社記者，大武工務段安朔交控中心訂於6月3日辦理草埔森永隧道例行消防設備維護，將有維護車輛進入隧道內，期間將管制南下線雙車道。

管制時間是當日晚上8時至12時，預計4小時，管制路段台9線426K+770至437K+600南下車道 （南迴公路草埔森永隧道及安朔高架橋南下全線路段）。

陳永銘表示，管制期間台東往屏東方向的民眾可提前改走台9戊線（南迴公路舊道），並配合現場交通管制和指揮。