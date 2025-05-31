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1張圖看端午節天氣 明起慎防大雷雨 下周二午後鋒面到

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聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
端午節天氣概況。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
端午節天氣概況。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天端午節，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天持續受到高壓乾空氣控制，󠀠水氣少，󠀠台北至苗栗、基宜晴朗或多雲，氣溫21至32度；台中至屏東晴朗或多雲，氣溫21至32度；花蓮、台東、恆春白天晴朗，夜晚雷陣雨，氣溫22至28度；澎湖、金門、馬祖晴朗，氣溫21至30度。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠明天至下周二午前，西南風環境，低壓殘留水氣靠近，北部、東部多雲到晴，午後零星雷陣雨。中部、南風位於迎風面，全天不定時短暫雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，有大雷雨等劇烈天氣發生機會。全台高溫悶熱，室外活動預防中暑。󠀠

下周二下午至下周三受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，天氣不穩定，並有大雷雨訊號。實際降雨情形需視鋒面發展情況而定，持續追蹤。下周四鋒面離開，各地降雨緩和，但水氣殘留關係，仍有零星短暫小雨的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 大雷雨

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