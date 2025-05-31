晴熱端午上看35度高溫 吳德榮：下周二傍晚鋒面到 大範圍降雨北台轉涼

今天為端午連假第二天，也是端午節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，山區午後偶有局部少量降雨的機率；明天各地晴時多雲，東半部及午後中南部近山區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地白天偏熱；今天最高氣溫約可升至35度，明天還會更高。今天北部19至33度、中部21至34度、南部21至35度、東部20至33度。

下周一台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏；吳德榮表示，南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後強度增強。下周二各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後增強，並擴展至其他地區。

吳德榮表示，下周二傍晚起至下周三梅雨季第5波移動性鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台灣轉涼。下周四鋒面南移，水氣仍多，各地仍有局部陣雨或雷雨。下周五、下周六鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、白天偏熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率。6月8日、9日各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。