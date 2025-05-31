快訊

路透：美擬擴大對台軍售 金額超過川普首任期的5521億　

誤觸山豬吊成斷腿犬…收容所等死 醫療照顧費成難題

今端午節晴朗悶熱…收假日轉溼答答 下周二起梅雨炸全台

天氣展望 未來2周水氣多全台雷雨 有熱帶擾動生成訊號

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周受到鋒面及西南風影響，西半部有局部較大雨勢發生機率。第2周台灣附近水氣仍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有較大雨勢發生的機率，並於西北太平洋有熱帶擾動生成訊號。

梅雨季期間，模式預報不確定較大，隨時留意氣象署最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

雨量 氣象署 氣溫

延伸閱讀

今端午節晴朗悶熱 收假日轉溼答答 下周二起梅雨炸全台

山區雷雨苗栗中港溪水暴漲 女子一度受困沙洲

端午節當天各地多雲到晴！西半部高溫飆34度 放完連假恐要迎接陣雨

端午連假晴朗熱爆 下周二起3天再有梅雨鋒嚴防大雨來襲

相關新聞

食藥署增快篩許可 藥師憂試劑失準

新冠疫情升溫，坊間快篩試劑嚴重缺貨，衛福部挨批應對慢半拍，後續食藥署被爆快速核准福爾家用快篩，爾後該公司股價上漲，遭質疑...

王任賢稱疫苗打夠了 羅一鈞：危險的呼籲

新冠疫情近期快速攀升，重症人數也隨之增加，中華民國防疫協會理事長王任賢日前指控，重症人數增加，是醫師為開立抗病毒藥物，「...

不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

今天是端午節，為端午節連續假期第2天，目前國道北、中、南區各路段車流順暢。高速公路局預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍；其中，北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

端午連假 宜花不見出遊潮

端午連假展開，宜蘭、花蓮天氣不錯，卻無明顯出遊人潮。宜蘭縣人氣風景區停車場未啟動總量管制，花蓮市區車也不多，花蓮遠雄海洋...

美西機票價格 比去北海道還便宜

今年全球航空市場受供應鏈緊張與營運成本上升影響，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）及多家票務平台預測，機票價格恐持續走高。但由...

橘世代／當家人住院【看護篇】找住院看護 備口袋名單

林媽媽忽然全身無力，無法走路，定期來家裡探視的居服員於是把她和輕度失智的林爸爸帶去急診，上班中的女兒接到通知馬上趕來醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。