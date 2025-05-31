天氣展望 未來2周水氣多全台雷雨 有熱帶擾動生成訊號

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周受到鋒面及西南風影響，西半部有局部較大雨勢發生機率。第2周台灣附近水氣仍多，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有較大雨勢發生的機率，並於西北太平洋有熱帶擾動生成訊號。

梅雨季期間，模式預報不確定較大，隨時留意氣象署最新資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。