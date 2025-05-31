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不斷更新／端午節出遊+返工車潮齊發 國道避18地雷路段

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
端午節連假迎好天氣，今天端午節將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。圖為昨天國道3號龍潭路段車多壅塞。記者許正宏／攝影
端午節連假迎好天氣，今天端午節將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。圖為昨天國道3號龍潭路段車多壅塞。記者許正宏／攝影

（5:20更新）

今天是端午節，為端午節連續假期第2天，目前國道北、中、南區各路段車流順暢。高速公路局預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍；其中，北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

今天國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

端午節連假迎好天氣，今天端午節將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。圖為昨天國道3號龍潭路段車多壅塞。記者許正宏／攝影
端午節連假迎好天氣，今天端午節將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮。圖為昨天國道3號龍潭路段車多壅塞。記者許正宏／攝影

端午節 國道

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