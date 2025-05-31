今端午節晴朗悶熱 收假日轉溼答答 下周二起梅雨炸全台

今天端午節，是近期天氣最好的一天，相對較為穩定，各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，只有迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，東北季風減弱，風向漸轉為偏東風，今天各地氣溫將回升，預測西半部高溫32至34度，東半部28至30度，白天較悶熱，中午前後紫外線強，各地低溫約20至24度；至於澎、金、馬均為多雲到晴的天氣，澎湖24至30度，金門22至29度，馬祖21至26度。

明天收假日，南方雲系北移，水氣增多，環境為偏南至西南風，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，各地比較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。

下周一環境轉為西南風影響，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三梅雨季滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，易有短延時強降雨；下周二中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；下周三西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周四鋒面南移通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。下周五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周六至6月9日水氣仍偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。後期因鋒面位於台灣附近，天氣不穩定，不過其位置仍有不確定性，須持續觀察。

下周一至下周二西南風偏強，東南部地區有焚風發生的機率，注意農作物防護。

明天至下周二偏南風至西南風帶暖溼空氣北上，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊。