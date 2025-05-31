健康你我他／享美食別失控 吃到飽不吃撐

去餐廳用餐，吃飽喝足拍拍屁股就走，不用煩惱洗那堆碗盤，多愜意。尤其去吃到飽的自助餐廳，瞧那滿坑滿谷應有盡有的佳肴，會讓人眼睛發亮，食指大動，恨不得有兩張嘴巴，掃盡所有美食，這是吃到飽餐廳最吸引人的地方。

我和老公茹素已近30年，有回母親節以慶祝為由，偕兒子一家三口去頗有名的素食自助餐廳吃到飽。餐廳的菜色、盤飾看得出來費了番心血，色香味俱全的誘惑著食客，連原本葷食的兒子也大開吃戒，連說沒想到這麼好吃。就這樣來來回回的去拿美食，甚至不敢吃的茄子，自我催眠廚師會做出另一種可口的味道，他也吃了，更不知不覺吞下比平時幾乎超出一倍的食物。

吃完出來後，方知災情慘重，猛打飽嗝，幸好餐廳離家不算太遠，於是一路走回家，消化吃撐的腸胃。隔天慶幸家人都沒事，不過大家心照不宣，隨後的母親節就買個蛋糕應景了，不想再跟腸胃健康過不去。

類似這種吃到飽的自助餐廳，一般個人最低消費額約在500元左右，物美但價並不廉，往往造成食客有撈本心態，每次取餐都堆得快溢出餐盤，是足以讓人性貪婪現形的場所。

可是拿多了吃不完，豈不浪費食物，小時候阿嬤常告誡「糟蹋糧食會被雷公殛死」，面對美食別失控，開心的吃到飽，千萬別吃撐了，免得破財又傷身。