聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／享美食別失控 吃到飽不吃撐

聯合報／ 文／滿佳（新北板橋）
面對美食千萬別吃撐，免得破財又傷身。圖／滿佳提供
面對美食千萬別吃撐，免得破財又傷身。圖／滿佳提供

去餐廳用餐，吃飽喝足拍拍屁股就走，不用煩惱洗那堆碗盤，多愜意。尤其去吃到飽的自助餐廳，瞧那滿坑滿谷應有盡有的佳肴，會讓人眼睛發亮，食指大動，恨不得有兩張嘴巴，掃盡所有美食，這是吃到飽餐廳最吸引人的地方。

我和老公茹素已近30年，有回母親節以慶祝為由，偕兒子一家三口去頗有名的素食自助餐廳吃到飽。餐廳的菜色、盤飾看得出來費了番心血，色香味俱全的誘惑著食客，連原本葷食的兒子也大開吃戒，連說沒想到這麼好吃。就這樣來來回回的去拿美食，甚至不敢吃的茄子，自我催眠廚師會做出另一種可口的味道，他也吃了，更不知不覺吞下比平時幾乎超出一倍的食物。

吃完出來後，方知災情慘重，猛打飽嗝，幸好餐廳離家不算太遠，於是一路走回家，消化吃撐的腸胃。隔天慶幸家人都沒事，不過大家心照不宣，隨後的母親節就買個蛋糕應景了，不想再跟腸胃健康過不去。

類似這種吃到飽的自助餐廳，一般個人最低消費額約在500元左右，物美但價並不廉，往往造成食客有撈本心態，每次取餐都堆得快溢出餐盤，是足以讓人性貪婪現形的場所。

可是拿多了吃不完，豈不浪費食物，小時候阿嬤常告誡「糟蹋糧食會被雷公殛死」，面對美食別失控，開心的吃到飽，千萬別吃撐了，免得破財又傷身。

素食 母親節 吃到飽

延伸閱讀

每到花蓮必吃！「源寶屋日式咖哩麵包」酥脆蓬鬆又好吃 放冷也沒有油膩感

平價「小籠包」免百元！夜市排隊美食一咬就噴汁 現在有店面吹冷氣更加分

影／印越泰美食配傳統舞蹈 台南鄉親端午體驗新住民文化

台南運河龍舟賽登場 137攤市集…吃得到友城日本平戶市飛魚拉麵

相關新聞

新冠疫情狂燒！民眾湧入社區藥局 藥師：整個上午都在發藥

新冠疫情狂燒，衛福部長邱泰源日前表示，已將抗病毒藥物送至核心藥局。新北市核心藥局之一的藥局負責人、藥師李懿軒表示，今天上...

財神爺現身林森北路！大樂透頭獎得主獨得1.86億元

端午節前夕，大樂透頭獎得主加一位，30日晚間開獎的大樂透，結束連摃之路，頭獎獎金1.86億元由一人獨得，幸運兒在台北市中...

好消息！我4家屠宰場生產豬內臟及豬皮 今獲菲律賓認可輸入

據我駐菲律賓代表處今（30）日最新資訊，菲國核准我國台畜、和榮意、嘉一香及泰安共4家屠宰場生產的豬內臟及豬皮輸銷該國，此...

未更新變異株？福爾快篩去年送審近日才發許可證 食藥署長掛保證

為充實快篩庫存，衛福部食藥署近期新發放一張家用快篩許可證，國內廠商泰博科技生產的福爾快篩，目前已在各家超商上市。不過，有...

快篩變異株僅更新到前年 藥師憂恐釀疫情惡化…中研院專家說話了

新冠疫情升溫，衛福部挨批應對慢半拍，食藥署在快篩缺貨爆出數日，宣布新頒發一張家用快篩許可證，引發疑慮。該產品為福爾家用快...

端午節當天各地多雲到晴！西半部高溫飆34度 放完連假恐要迎接陣雨

明天是端午節，中央氣象署表示，各地大多多雲到晴，隨東北季風減弱，氣溫回升，西半部高溫攝氏32至34度；6月1日南方雲系北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。