愛肝達人站／沒考過第二名，怎知小三的痛苦！

老爸交了女朋友，老媽很生氣，一天到晚責罵老爸，弄得老爸抑鬱不樂，這一切都看在小孩眼裡。

結果這次月考只考第二名。

老媽質問：「你以前都考第一名，怎麼這次考第二名？」

小孩：「沒考過第二名，怎知當『老三』的辛苦？」

這小孩應該是老爸的種沒錯？

這個實例不禁讓人想起，肝癌最近幾年也淪為當「小三」的事實。

在以前，肝癌都是台灣癌症死因的第一名，最近幾年變成第二名。但要當小三實在很辛苦。其中有全國醫療人員的努力，無數社會愛心人士及義工的加持，以及許許多多肝病病友及家屬的血淚。

然而，即使如此，目前在台灣每年仍然有7000多人因肝癌而往生，5000多人因肝硬化及其他慢性肝病而往生，而這些人大都是舊台灣人─即民國75年以前出生沒接種過B肝疫苗注射的人。這些人當中，有些人有B肝，有些人沒有B肝，但有了抗體。他們的肝臟或多或少都有了纖維化或肝硬化。有一天有可能無聲無息的長出肝癌出來而不自覺。

因此，要讓肝癌在台灣死亡率再降低，由第二名的小三，退居於小四、小五，就需進一步的努力，發起「全民腹超運動」─凡我舊台灣人，每年一定要超一次，不管你是班超、曹操、蔣光超，身上有美鈔或假鈔，每年都要超起來。

沒考過第二名不知小三的辛苦，沒當過肝癌病人或家屬，不知肝癌病人的辛苦，因此凡我全國民眾，不管是正宮、二宮、三宮，故宮，也一定要「超」起來，請記住：「肝好人生是彩色的，肝不好人生是黑的」這個歷久彌新的廣告詞。