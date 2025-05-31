院長講堂／耕莘醫院安康院區院長廖俊厚 傳承公益理念 推動全方位醫療

「當初會從醫，或許是受到醫師父親的影響。」耕莘醫院安康院區院長廖俊厚娓娓道出，家中三兄弟皆追隨父親的腳步，踏上了醫學之路。排行老二的他，因為對外科領域有興趣，因此選擇當一名「內外兼修、能文能武」的泌尿科醫師。

廖俊厚的父親來自南投草屯，幼時家境貧寒，成為醫師後，每年均慷慨捐款給草屯公所及其他需要幫助的單位。父母也帶領兄弟定期捐助家扶基金會，這份傳統延續至今。他的太太與三個孩子也秉持這一理念，陸續加入公益行列。

耕莘醫院安康院區院長廖俊厚。圖／耕莘醫院提供

選泌尿科 結合技術與精準

廖俊厚說，泌尿科既具備傳統外科複雜手術技術，又融合了微創、內視鏡等精細治療，並涵蓋移植、腫瘤等先進知識。在台大醫院實習期間，曾目睹多位老師進行大型開刀到微創精準治療的高難度手術，深刻體會外科醫師雖辛勞，卻能迅速改善病患健康狀況，會帶來具體的成就感，這也是他選擇走泌尿科的原因之一。

在台大泌尿部完成專科訓練後，廖俊厚選擇進入天主教耕莘醫院服務。20年前，雖然耕莘醫院已是區域醫院，但很多手術跟醫學中心仍有差距，因此他期許「醫學中心能完成的手術，也應該讓在地民眾享有。」為此，醫院引進泌尿道癌症腹腔鏡手術，也成立腎臟移植團隊，近年更引進達文西機械手臂系統，已完成多項困難手術。

耕莘醫院安康院區院長廖俊厚(右)接受新北市副市長劉和然表揚。圖／耕莘醫院提供

培育新血 教學與臨床並重

自2005年起，廖俊厚也在輔大醫學系任教，從講師、助理教授、副教授一路晉升至教授，今年1月出任輔大醫學院院長。他就職致詞時指出，教學及培育下一代是比臨床服務更重要的事，一個人能服務的量能有限，但透過志同道合的團隊，可以產生更大的影響力。這份信念，也成為他持續教學與研究的動力。

近年儘管泌尿科醫師光環已不如往昔，但在他的心中，「從醫仍是充滿意義的職業」，不僅幫助病患有成就感外，更能透過臨床研究解決各種棘手問題，進而推動醫學的進步。

改善制度 倡導尿失禁防治

除了在臨床上全心照護病患，廖俊厚曾任台灣泌尿科醫學會功能性副理事長，協助建立學會線上教育平台E-school、泌尿科衛教網站及臉書粉絲團、規畫泌尿科治療指引、訂定泌尿科審查共識並創立學會內申覆機制、爭取健保點值提升以及修訂訓練醫院評鑑標準。

此外，他在擔任台灣尿失禁防治協會理事長及秘書長12年期間，致力推廣尿失禁防治與長期照護品質提升，定期辦理大型活動與衛教講座，積極推動國際交流並主辦國際會議，有效改善國內醫療與照護水準。

五全照護 力拚4發展核心

耕莘醫院安康院區自2014年啟用以來，為新店安坑近30萬居民提供在地化便捷醫療及全方位健康照護網絡，成長為多元專業的社區地區醫院。廖俊厚說，目前醫院發展重點包括全方位醫療與病人友善環境，推動全人、全程、全隊、全家、全社區的綜合醫療照護模式。未來安康院區將以智慧醫療、微創技術、整合性照護及院區擴建作為發展核心，以因應社會需求與醫療趨勢的變化。

廖俊厚是泌尿科權威，同時專精於腎臟移植的醫師，常面對生死與無常，幫助許多病人重獲新生，但也照護不少中老年癌症患者，陪伴病人走到生命終點，還照顧過許多因K他命成癮而受困的年輕人，讓他們深切體會到毒品對個人和家庭的嚴重傷害。

面對那些治療效果不如預期的病患，廖俊厚坦言，他內心難免會感到無力，也明白「醫師並非萬能，無法解決所有問題」，但只要懷著心中有愛、盡力而為的信念，即便不能徹底消除困境，生命總有它自己的出路。

他始終堅信，「只要方向正確持續努力，不論成敗必定會有所收穫。」也期許自己無論身處何種職位，都能全力以赴，勇於創新，開創與以往截然不同的新局面。

廖俊厚

●專長：功能性泌尿學、達文西機器手臂手術、腎臟移植、攝護腺疾患、泌尿腫瘤

●現職：天主教耕莘醫院安康院區院長、輔仁大學醫學院院長、輔仁大學醫學系專任教授

●學歷：台大醫學系醫學士、台大醫學院臨床醫學研究所碩士、輔仁大學食品營養博士學位學程博士

●經歷：天主教耕莘醫院醫療副院長、台灣泌尿科醫學會功能性副理事長、台灣尿失禁防治協會理事長、台大醫院泌尿部兼任主治醫師、衛生署核可腎臟移植醫師

給病人的一句話：調整正確坐姿，減輕脊椎負擔，生活永保安康無煩惱。