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妊娠糖尿病 金、苗檢出率高於六都

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

據健保署統計，罹患妊娠糖尿病人數逐年增加，而檢出率各縣市落差大，金門縣以百分之廿七居全台之冠，其次為苗栗、基隆、雲林等地皆突破兩成；相較之下，六都如新北市、台中市則略低於或接近全國平均。醫師分析，除了政府補助篩檢增加檢出率外，罹病人數多恐與當地的飲食習慣以及資訊差異有關。

金門縣去年患有妊娠糖尿病人數雖然僅有七十七人，但檢出率為百分之廿七點三，遠高於人口密集的六都，位居第二的是苗栗縣，檢出率為百分之廿三點六。

妊娠糖尿病與孕期血糖控制不良密切相關，其危險因子包括家族遺傳、高齡、體重過重與吸菸等。金門醫院婦產科醫師譚宜欣表示，從門診觀察發現，金門高齡產婦比率與本島相差不大，但當地飲食偏好如廣東粥、炒泡麵等高油、高糖、高澱粉料理，導致孕婦肥胖、體重過重比例偏高，恐是誘發妊娠糖尿病的因素。

台大醫院雲林分院副院長徐明洸與譚宜欣皆指出，近年妊娠糖尿病的「被發現率」上升，與篩檢普及化有密切關係。

徐明洸說，部分地區檢出率在短時間翻倍，其中發現到原屬於醫療資源弱勢地區，影響更為顯著。

金門 苗栗縣 糖尿病 懷孕

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